CHP’de en kritik hafta: Kilit adaylar masada

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Kritik kararlar için gözlerin çevrildiği CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarıyla ilgili sürpriz yaşandı. Bugün ya da yarın için planlanan toplantılar pazartesi gününe ertelenirken, pazartesi günü yapılacağı duyurulan aday tanıtımı ile birlikte seçim beyannamesi açıklaması ise 18 Şubat Pazar gününe kaydırıldı. Son dakika ertelemeleri için hafta sonu bazı ilçelerde yapılacak önseçimler gerekçe gösteriliyor. Kulislerde Hatay, Çankaya, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer’in yanı sıra DEM ile “kent uzlaşısı” adı altında yürütülen olası seçim işbirliğinde adları geçen Adalar ve Esenyurt’un da aralarında yer aldığı bazı önemli yerlerle ilgili aday tartışmaları işaret ediliyor.

GÖZLER DEM PARTİ’DE

Aday sürecinde sona yaklaşılırken DEM Parti’nin İstanbul adayı da gündem oluşturuyor. Başak Demirtaş’ın adaylıktan vazgeçmesiyle DEM’in çıkaracağı yeni adaya odaklanan CHP’de, “İstanbul anketlerinde DEM Parti’nin en yüksek oyu Başak Demirtaş’ın adaylığında aldığı görülüyordu. Başak Hanım’ın yerine gösterilecek isim kim olursa olsun daha az bir oy oranını işaret ediyor. DEM’in aday çıkarması bize yönelik ‘ittifak’ tartışmalarını da seçim sürecinde parantezden çıkaracaktır” değerlendirmeleri öne çıkıyor.

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ÖZEL’İN AVUKATI ADAY OLACAK MI

Geçen hafta Manisa adaylarını açıklayan Genel Başkan Özgür Özel’in avukatı Hüseyin Can Güner’in Çankaya adayı olabileceği konuşuluyor.

HATAY’DA TARTIŞMA SÜRÜYOR

-Hatay’daki depremin yıldönümü anmalarında tepkilerin odağı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın adaylığıyla ilgili tartışma ise sürüyor. Savaş’ın kendisine tepki gösterenlere yönelik, “provokasyon” ifadesi de parti içinde rahatsızlık yarattı. PM üyesi Ali Haydar Fırat, “O protestoya kayıtsız kalmamız mümkün değil. Parti Meclisi’nde mutlaka gündeme gelecektir. Bir karar çıkar mı çıkmaz mı oradaki tartışmanın seyrine bağlı. ‘Bu bir provokasyondur’ sözüne katılmıyorum” dedi. CHP kulislerinde “Bu saatten sonra Savaş’ın adaylığının geri çekilmesi de çekilmemesi de büyük sıkıntı yaratacaktır” değerlendirmesi yapılırken, bazı kaynaklar da “Bu PM’den belki bir karar çıkmaz ama listelerin YSK’ya teslim edileceği tarihe de daha çok var, bekleyip görmek gerekir” dediler.

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KILIÇDAROĞLU SAHAYA İNMEYECEK

-Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim sürecinde sahaya inmeyi düşünmediği öğrenildi. Yakın çevresine göre, Kılıçdaroğlu, partinin yeni yönetiminden kendisine gelen taleplere, “Son seçimlerin ardından bu arkadaşlar tarafından ‘seçmende duygusal bir kopuş olduğu hatta yönetim değişikliği olmaması halinde seçmenin sandığa bile gitmeyeceği’ söylendi. Kurultay sürecinin de en önemli argümanı bu oldu. Bu kopuşun nedeni olarak da ben tarif edildim. Şimdi bütün bunlardan sonra sahaya inmem hep söyledikleri aynı kopuşa neden olmaz mı?” diye karşılık verdi.