CHP ve DEM Parti Ankara’da uzlaştı mı? Dikkat çeken açıklamalar

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DEM Parti Ankara Eş Başkan Adayı Öztürk Türkdoğan, başkentte 27 ilçenin 24'ünde aday çıkardıklarını ancak Yenimahalle, Bala ve Polatlı’da aday çıkarmadıklarını söyledi.

DEM PARTİ BU İLÇELERDE CHP ADAYINI MI DESTEKLEYECEK?

O ilçelerde belediye meclis üyeliklerine talip olduklarını söyleyen Türkdoğan, ""Aramızda ilçemizin eşbaşkanları var. Ankara'da 27 ilçenin 24'ünde eş başkan adaylarını açıkladık. Yenimahalle, Polatlı ve Bala'da ilçelerimizde eş başkan adaylarını göstermedik. Bu 3 ilçede belediye meclis üyelerimiz var. Bu 3 ilçede kent uzlaşısı adı altında aday göstermedik." ifadelerini kullandı.

ALTINOK'TAN TEPKİ

DEM Parti’den gelen o açıklama, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a soruldu.

Altınok, “Sadece üç ilçe değil, Ankara’nın tamamında bir iş birliği gözüküyor. Başkentte iş birliği Ankara adına, başkentimiz adına, devletimiz adına çok üzücü. Yani makam, mevki için vatanı satanlara, vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

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Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise katıldığı bir televizyon programından “Ankara’da DEM Parti ile kent uzlaşısı yapmadık" dedi. Ancak ‘DEM Parti tek taraflı yapabilir’ ifadesini ekledi.