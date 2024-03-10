İstanbul'daki kritik zirve manşetlerden düşmüyor: Türkiye'nin desteğine güveniyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Ofisi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürüyor.

Görüşmeden gelen açıklamalar uluslararası haber ajansları tarafından sıcağı sıcağına aboneleri ile paylaşılırken dünyanın dört bir yanından pek çok gazete İstanbul'daki zirveyi mercek altına aldı.

Fransız Le Monde 'Zelensky, İstanbul ziyaretinin ardından Türkiye'nin desteğine güveniyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Ukrayna cumhurbaşkanı, Kiev ile Moskova arasında bir kez daha arabuluculuk yapmaya çalışan Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi' denildi.

LE MONDE'DAN TÜRK SİLAH SANAYİ VURGUSU

'Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile birlikte İstanbul'a giden Zelenski, ülkesinin askeri ortaklıkla bağlı olduğu Türkiye'nin desteğine güveniyordu' diyen Fransız gazete Türk şirketlerin Ukrayna ordusun başarısındaki önemine vurgu yaptı.

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Euronews 'Türk lider Erdoğan, Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif etti' dedi. Haberde Türkiye'nin NATO üyesi olduğu ve hem Ukrayna hem de Rusya ile yakın ilişkileri bulunduğuna dikkat çekildi.

Çin merkezli Xinhua 'Türkiye, mevcut Ukrayna krizinin çözümü için Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesi düzenlemeyi teklif ediyor' dedi.

ABD merkezli haber ajansı UPI 'Erdoğan: Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapabilir' başlığını tercih etti.

AL JAZEERA TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMUNU YAZDI

Katar merkezli Al Jazeera 'Erdoğan Zelenski'yi ağırlarken Türkiye Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif ediyor' dedi. Haberde Türkiye'nin stratejik önemine şu ifadeler ile dikkat çekildi;

'Türkiye'nin Karadeniz'deki stratejik konumu ve Boğazlar üzerindeki kontrolü, ona çatışmada benzersiz bir askeri, siyasi ve ekonomik rol kazandırıyor.'

Los Angeles Times 'Ukrayna cumhurbaşkanının ziyareti sırasında Türk lider Erdoğan, Rusya ile bir barış zirvesine ev sahipliği yapmayı teklif etti' dedi.

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Hindistan merkezli NDTV haberinde 'Erdoğan Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi' ifadesine yer verdi.

Voice of America 'Zelenski ve Erdoğan Ukrayna ve Rusya Arasındaki Barış Beklentilerini Görüştü' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Türkiye ABD 7. Stratejik Mekanizması dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirildi. Toplantıların ardından yapılan ortak açıklamada teröre karşı iş birliği mesajı verildi ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın terör örgütü PKK, DHKP-C ve DEAŞ'ı kınadığı belirtildi.

ABD İLE ORTAK AÇIKLAMA KOMŞUDA MANŞET

Proto Thema Washington'da yapılan görüşmelerde Türk ve Amerikalı yetkililerin, Ukrayna ve Gazze'deki savaşların yanı sıra çeşitli ikili konularda da kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı. 'Hakan Fidan: Washington'un F-35'lere 'daha açık' yaklaşması gerekiyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Yunan gazete Fidan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.

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'Blinken-Fidan Washington'da neler konuştu?' sorusuna yanıt arayan Kathimerini 'ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Washington'da yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz'de istikrarın önemi vurgulandı' dedi.

Ethnos 'Washington'da Ortak Stratejik Mekanizma toplantısı sonrasında Türkiye - ABD ortak bildirisinde , Yunanistan - Türkiye yakınlaşmasına atıf yapıldı' dedi.

BAE merkezli Al Ain ise 'Türkiye ve ABD’den ortak açıklama: Terör istişareleri yeniden başlıyor' manşetini attı. Haberde 'ABD Stratejik Mekanizması 7-8 Mart tarihlerinde Washington’da yapılmıştı. Hakan Fidan ve Antony Blinken’in başkanlık ettiği heyetlerle yapılan toplantılarla ilgili Türkiye ve ABD’den ortak açıklama geldi. Ortak açıklamada Gazze ve terörle mücadele başlıkları öne çıktı' ifadelerine yer verildi.

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Middle East Monitor 'Türkiye ve ABD, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesinin önemi konusunda hemfikir' dedi.