Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı manşetlerden düşmüyor... Business Insider yazdı: SU-57 yerine Kaan!

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Kaan Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak, ilk kez havalandı. İlk uçuşu, test pilotu Barbaros Demirbaş gerçekleştirdi.

Tarihi uçuşu yakından takip eden dünya basınının Kaan'a olan ilgisi devam ediyor. Son olarak Business Insider Kaan'ı manşetine taşıdı.

Azerbaycan'ın Rus yapımı savaş uçakları yerine Kaan'ı tercih edebileceğini yazan Business Insider 'Geleneksel bir Rus müttefiki, Pakistan ve Türkiye'den gelen rakipler için Moskova'nın en yeni savaş uçaklarını reddetti' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Küçük, petrol zengini Güney Kafkasya ülkesi Azerbaycan'ın, önümüzdeki on yılda mütevazı savaş uçağı filosunu geliştirmek için büyük planları var. Ancak Bakü, onlarca yıldır geleneksel silah tedarikçisi olan Rusya'ya yönelmek yerine muhtemelen Pakistan ve Türkiye'den modern savaşçılar alacak' ifadelerine yer verildi.

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'RUSYA'YA YÖNELMESİ PEK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR'

'Rusya'dan uzaklaşma, Azerbaycan gibi uzun süredir müttefik olanların, Rusya'nın en yeni savaş uçaklarının sorunlarından etkilenmeyen etkili silah satıcıları bulduğunu gösteriyor' yorumunda bulunan Business Insider, Bakü'nün yeni nesil uçaklar için Moskova'ya yönelmesinin artık pek mümkün görünmediğini yazdı.

ABD'li yayın kuruluşuna konuşan Avrupa Politika Analizi Merkezi'nde (CEPA) savunma uzmanı Frederico Borsari, Bakü'nün uzun yıllar Rusya'nın en büyük müşterilerinden birisi olduğuna dikkat çekti ve şu değerlendirmede bulundu;

'Ancak, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı pervasız bir saldırganlık savaşı başlatması ve Ukrayna'da artan zorluklar ve mali kısıtlamalar nedeniyle Kafkasya'daki ülkeler arasındaki nüfuzunu kaybetmeye başlamasıyla birlikte işler giderek değişti.'

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Borsari, 'Bu çerçevede, Pakistan'dan JF-17 satın alındığı yönündeki söylentiler, Moskova'nın safından giderek uzaklaşma eğilimini daha da pekiştiriyor' dedi.

'KAAN'I TERCİH ETMESİ ANLAŞILABİLİR'

SU-57'lerde yaşanan sorunlara dikkat çeken Roblin, Insider'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye ile yakın ilişkiler ve Rusya ile kararsız ilişkiler göz önüne alındığında, özellikle Rusya'nın Su-57'leri hizmete sokma konusunda yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, Kaan'ı tercih etmesi anlaşılabilir."

Borsari, Azerbaycan'ın Kaan projesine katılımının Ankara ile Bakü arasında yakın siyasi ve diplomatik bağlardan kaynaklanan uzun süredir devam eden ve büyüyen güvenlik ortaklığının doğal sonucu olduğunu da sözlerine ekledi.

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CEPA analisti 'Her iki ülke için de bu bir kazan-kazan durumu gibi görünüyor. Bu seçim, Bakü hava kuvvetlerinin yakın bir müttefikle lojistik, eğitim, bakım vb. açılardan sürdürülebilirliğini sağlayan uzun vadeli ve sağlam bir iş birliğine olanak tanırken, Türkiye'ye savunma sektöründe uzun vadeli bir sözleşme ve müşteri sağlayacaktır' dedi.

ÇOK ROLLÜ MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye, Kaan ile 5'inci nesil muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasındaki yerini aldı.

Çok rollü bir milli savaş uçağı olan Kaan, her türlü havadan havaya muharebe ve havadan yere muharebenin gereksinimleri için üstün kabiliyetlere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

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Kaan, üstün hava hakimiyetini; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş ile yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle arttırılmış muharebe gücü ile sağlayacak.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

5'inci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan Kaan, insansız hava araçları gibi unsurlarla birlikte çalışabilecek. 1.8 mach azami hıza ulaşabilen Kaan, aynı zamanda radarda düşük görünürlük özelliğiyle öne çıkıyor. Çift motorlu olarak üretilen Kaan, 14 metre kanat açıklığına, 6 metre yüksekliğe ve 21 metre uzunluğa sahip.