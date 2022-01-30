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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin kaderi 6 milyon 300 bin gençte

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Gençler
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin kaderi 6 milyon 300 bin gençte

İstanbul’da gençlerle buluşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin kaderini ben belirlemeyeceğim, benim yaşıtlarım da belirlemeyecek. Türkiye’nin kaderini 6 milyon 300 bin genç belirleyecek. Gücünüz bu” dedi.

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PARTİSİNİN İstanbul’da düzenlediği Genç İstihdam Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

KENDİNİZİ SİYASET DIŞINDA GÖRMEYİN

“Sorunlarınız var biliyorum. Çoğunuz güvencesiz çalışıyor bunu da biliyorum. Sorunların çözüm adresi siyaset kurumudur. Hayatın her alanı siyasetle ilgilidir. Siyaseti yakından izlerseniz karar alma süreçlerinde yanlışı ve doğruyu daha sağlıklı görebilirsiniz. Siyaset kurumunun dışında kendinizi görmeyin.

GÜCÜNÜZÜ KULLANIN

Bir gücünüz var ve gücünüzün ne kadar farkındasınız onu bilmiyorum. Önümüzdeki seçimlerde sandık gelecek. Eğer şikâyetlerinizi bir şekliyle giderecek makamı iktidara taşırsanız, o zaman sorunların çözümünde temel aktör konumuna gelirsiniz, temel aktör olursunuz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez gidecek sandıkta oy kullanacak. Türkiye’nin kaderini ben belirlemeyeceğim, benim yaşıtlarım da belirlemeyecek. Türkiye’nin kaderini 6 milyon 300 bin genç belirleyecek. Gücünüz bu. Her şeyi değiştirebiliriz, her güzelliği getirebiliriz, hiçbir şeyi getirmesek dahi düşüncelerinizi özgürce ifade edeceksiniz.

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BAHARA DÖNDÜRMEK

Diğer ülkelere gitme konusunda, ülkemizi seviyoruz, ülkemizde çalışmak istiyoruz. Umutsuzluğu yaratan kaynağa bakmanız lazım. Yaratan kim? Siyasi otorite. Siz umudun meşalesini elinizde taşımak zorundasınız. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bütün haksızlıklara karşı onurlu bir direniş demektir. Acımasız bir hayat var ama bu acımasız hayatı bahara döndürmek mümkün. Geliyor gelmekte olan.”

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Gençler

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