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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bürokrasiye çağrısını tekrarladı

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Bürokrasi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bürokrasiye çağrısını tekrarladı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlarla ilgili sözlerinin arkasında durduğunu belirterek, “Kamuda görev yapan kişi, bir ailenin, bir partinin militanı olamaz. Kamu görevlilerine sesleniyorum; kanun dışı size her ne yaptırıyorlarsa pazartesi günü itibarıyla yapmayın, orada durun” diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde düzenlenen ‘Anadolu Buluşması Yerel Medya Çalıştayı 2021’e katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında gazetecilerin bağımsız ve tarafsız olmasının önemine dikkati çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında bürokratlarla ilgili sosyal medyada yaptığı ve özetle “18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır” dediği paylaşımı hatırlattı. Kendisinin 27.5 yıl kamuda görev yapan bugün de siyasette bulunan biri olarak kamu görevlilerine hitap ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

YASALARLA TANIMLI

"Gazetecilik ne kadar önemli, değerli, gerçekten etik değerleri yüksek bir alansa kamu görevlileri için de aynı değerler geçerlidir. Görev alanları yasalarla tanımlanmıştır. Kamuda görev yapan kişi, bir ailenin, bir partinin militanı olamaz. Sempati duyabilir, oy verebilir ama görevini yasalar çerçevesinde yapması gerekir. Görevini yasalar çerçevesinde değil, gelen talimata göre yapıyorsa o zaman toplumda gelir dağılımının bozulmasının temel aktörü konumuna geliyor. Kamu görevlisi bir ailenin veya sarayın memuru değil, onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli memurları olmak zorundadır. Bu çağrıyı yaptım, bu çağrıyı yapmak zorundaydım zaten.

MEMURLUK UMUDU

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Güneydoğu veya Doğu Anadolu bölgesinde fakir ailelerin çocuklarının en büyük umudu devlet memuru olmaktır. 'Devlette memur olacağım, güvencem olacak, belli bir aylığım olacak.' Siz bu beklentileri onların elinden alıp bir vakıf aracılığıyla belli kişilere verirseniz, bunun savunulacak yönü var mıdır, bunun ahlaki yönü var mıdır, adalet yönü var mıdır? Bunu eleştirdim. Devleti yöneten kişi, kendisi ve ailesi, topluma örnek olmak zorundadır. Siyasi iktidarın görev yaptığı alan yetkiyi halktan alır. Aile boyu bir devlet yönetilmez. Aile boyu girerlerse seçime eyvallah, itirazım yok ama bir kişi girip, aile boyu yönetiliyorsa bu olmaz. Devlette çürüme başlar.”

ORADA DURUN

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Bu konuya bir kamu kurumunda karşılaştıkları uygulamadan dolayı değinmek istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, bir şehir hastanesinin temeli atıldıktan sonra yapımı için ihaleye verildiğini, bir devlet memurunun da bu duruma muhalefet şerhi koymasına rağmen uygulamaya devam edildiğini öne sürdü. Her türlü haksızlığın karşısında olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kamu görevlilerine sesleniyorum; kanun dışı size her ne yaptırıyorlarsa pazartesi günü itibarıyla yapmayın, orada durun” diye konuştu.

GAZETECİ TUTUKLAMA KALDIRILSIN

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Basın İlan Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gibi kurumlarda daha fazla meslek örgütü temsilcilerini görmek istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, bu kurumların yeniden yapılandırılmasını istedi. Haber yapan gazetecilerin kesinlikle tutuklanmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, “Yargılanma olabilir ama daha başlangıçta gözaltına alıp, tutuklarsanız medya bağımsızlığına darbe vurursunuz. Gazeteciyi tutuklama ve gözaltına alma, bu kaldırılmalı, bağımsız mahkemelerde yargılanabilir” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, sosyal medyanın giderek gelişen bir alan olduğunu ve zaman zaman doğru olmayan haberlerin yayıldığını, bu nedenle teyit mekanizmasının geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Bürokrasi

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