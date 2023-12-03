×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

CHP-İYİ Parti iş birliği olur mu? Gözler yarınki Genel Kurul'da

Güncelleme Tarihi:

#CHP#İYİ Parti#Yerel Seçim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 14:52

CHP ile İYİ Parti genel başkanları arasında yerel seçimde iş birliği için ilk temas gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o toplantı sonrası yaptığı açıklamada "İş birliği yönünde karar çıkmasını temenni ederim" mesajı verdi. ‘İYİ Parti'nin tavrında bir değişiklik olacak mı?’ sorusunun yanıtı için ise yarın gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısına çevrildi. CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz son gelişmeleri aktardı.

Haberin Devamı

Büyük bir merak konusu olan 'CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçimde bir iş birliği olur mu?' sorusuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de Antalya Manavgat'taki milletvekili kampında bu konuyla ilgili mesaj verdi.

Özel, ‘İş birliği yönünde karar çıkmasını temenni ederim’ ifadeleri kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, pazartesi günü toplanacak olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu’ndan aksi durumda bir karar çıkarsa anlayışla karşılayacaklarını söyledi.

İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarını çıkaracağı biliniyor. Ancak İYİ Parti’deki bir grup 'Tek başına seçime girme kararının arkasında durmak gerekiyor. 2 ay önce bu kararı almayacaktık. Aldıysak arkasında durmamız lazım’ görüşüne hakim.

Hür ve müstakil seçime girme kararına uygun bir hazırlık süreci olmadığına dönük öz eleştirilerde aynı zamanda İYİ Parti’de dile getirilen görüşlerden biri ve ‘Hazırlık olmadan müstakil girme, ciddi riskli sonuçlar doğurur’ ifadeleri de kullanılıyor.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİsrail-Hamas savaşında son durum... Hamastan flaş ateşkes açıklaması İşte İsrailin savaş sonrası Gazze planıİsrail-Hamas savaşında son durum... Hamas'tan flaş ateşkes açıklaması! İşte İsrail'in savaş sonrası Gazze planıHaberi görüntüle

Bu görüşe sahip GİK üyeleri de ‘2 ay önce bu karar alındı. Arkasında durmak lazım ifadeleri’ kullanıyor. Bir zamandan teşkilatlarda da farklı görüşler hakim.

Ankara'da Mansur yavaşın karşısına farklı bir aday çıkarmayalım görüşü hakim.

İstanbul teşkilatının da müstakil girme konusunda çekincelerini ileteceği görüşü konuşuluyor.

Gözden KaçmasınYeni yılda asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki senaryolar...Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar...Haberi görüntüle

YEREL SEÇİMDE İŞ BİRLİĞİ OLUR MU?

Hepsinin cevabı yarın genel idare kurulu toplantısında çıkacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#İYİ Parti#Yerel Seçim

BAKMADAN GEÇME!