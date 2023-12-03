CHP-İYİ Parti iş birliği olur mu? Gözler yarınki Genel Kurul'da

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Büyük bir merak konusu olan 'CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçimde bir iş birliği olur mu?' sorusuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de Antalya Manavgat'taki milletvekili kampında bu konuyla ilgili mesaj verdi.

Özel, ‘İş birliği yönünde karar çıkmasını temenni ederim’ ifadeleri kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, pazartesi günü toplanacak olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu’ndan aksi durumda bir karar çıkarsa anlayışla karşılayacaklarını söyledi.

İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarını çıkaracağı biliniyor. Ancak İYİ Parti’deki bir grup 'Tek başına seçime girme kararının arkasında durmak gerekiyor. 2 ay önce bu kararı almayacaktık. Aldıysak arkasında durmamız lazım’ görüşüne hakim.

Hür ve müstakil seçime girme kararına uygun bir hazırlık süreci olmadığına dönük öz eleştirilerde aynı zamanda İYİ Parti’de dile getirilen görüşlerden biri ve ‘Hazırlık olmadan müstakil girme, ciddi riskli sonuçlar doğurur’ ifadeleri de kullanılıyor.

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Bu görüşe sahip GİK üyeleri de ‘2 ay önce bu karar alındı. Arkasında durmak lazım ifadeleri’ kullanıyor. Bir zamandan teşkilatlarda da farklı görüşler hakim.

Ankara'da Mansur yavaşın karşısına farklı bir aday çıkarmayalım görüşü hakim.

İstanbul teşkilatının da müstakil girme konusunda çekincelerini ileteceği görüşü konuşuluyor.

YEREL SEÇİMDE İŞ BİRLİĞİ OLUR MU?

Hepsinin cevabı yarın genel idare kurulu toplantısında çıkacak.