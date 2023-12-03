AFP: ABD İsrail'i azarladı

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in sözlerini aktaran AFP, 'Harris sekiz haftalık savaşında artan sivil ölümlerini sert bir şekilde azarladı' yorumunda bulundu. Harris Dubai'deki BM iklim görüşmelerinde gazetecilere "Çok fazla masum Filistinli öldürüldü" dedi.





Harris, "ülkesinin hiç bir koşulda Filistinlilerin Gazze ya da Batı Şeria'dan zorla gönderilmesine, Gazze'nin kuşatma altında kalmasına ya da Gazze sınırlarının yeniden çizilmesine müsaade etmeyeceğini" söyledi.





Harris, bu açıklamaları Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı. Harris ayrıca görüşmede Mısır liderine ABD vatandaşlarının Gazze'den tahliye edilmesindeki çabaları için teşekkür etti.





Dubai'deki COP 28 iklim zirvesi sırasında yapılan görüşmede Harris, barış çabalarının "sadece Filistin halkına yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi liderliğinde kendi devletlerine doğru net bir bağlamla başarıya ulaşabileceğini" vurguladı.





Kamala Harris, Hamas'ın Gazze'yi kontrol edemeyeceğini ve ABD'nin Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılması amacını "durmaksızın takip etmeye" bağlı olduğunu da vurguladı.