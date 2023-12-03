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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
IDF'nin Arapça konuşan sözcüsü Yarbay Avichay Adraee, X'teki bir gönderide Hamas'ın Shejaiya taburuna seslendi. İsrailli sözcü 'Bu duyuru Hamas'taki Şuja'iya Tugayı'nın liderlerine yöneliktir: Bu bildirimi son bir uyarı olarak düşünün' dedi.
Times of Israel bu gelişmeyi 'IDF'nin Arapça sözcüsü Hamas'ın Shejaiya taburunu tehdit etti' başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde, paylaşılan fotoprafın bu taburun komutanlarına ait olduğu bilgisine yer verildi.
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki 7 günlük insani aranın sona ermesinin ardından bölgeye düzenlediği saldırılara gece boyunca devam etti. Saldırılarda Han Yunus’ta 30, Refah’ta 7, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda 13 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria’da düzenlenen baskında ise bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.
Gazze sınır kasabaları Sderot, Kissufim, Ibim ve Nir Am'da roket sirenleri aktif hale getirtildi. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi.
IDF, bu sabah erken saatlerde Suriye'den İsrail'in kuzeyine bir roket atıldığını söyledi. Roket açık alana isabet ederek herhangi bir yaralanmaya neden olmadı. Şehirlerde sirenler çalmadı. IDF, ateşin kaynağını toplarla bombaladığını açıkladı.
DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuşatma altındaki bölgedeki tıbbi tesisi ziyareti sonrasında, Gazze'nin güneyindeki El Nassar hastanesindeki koşulların 'yetersizin ötesinde' olduğunu söyledi. Ghebreyesus yaptığı açıklamada, tesisin kapasitesinin üç katından fazla hastayla dolu olduğunu ve hastaların her köşeyi doldurduğunu söyledi.
DSÖ şefi 'Hastalar yerde bakım görüyordu, acı içinde çığlık atıyorlardı. Bu koşullar yetersiz olmanın da ötesinde, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından hayal bile edilemez. Tanık olduğumuz şeyle ilgili endişemizi ifade edecek kadar güçlü kelimeler bulamıyorum' dedi.
İsrail'in savaşın sonunda Gazze'de bir tampon bölge oluşturacağı ve bu plandan ABD'nin haberdar edildiği iddia edilmişti. The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili bu iddiayı doğruladı. Adının açıklanmaması koşulu ile konuşan yetkili İsrailli gazeteye şunları söyledi;
'İsrail'de, 7 Ekim saldırısı göz önüne alındığında, savaş bittiğinde Gazze'yi nasıl görmek istediğimiz konusunda tartışmalar var. Savunma teşkilatı, Hamas'ın sınıra yakın askeri yetenekler toplayıp İsrail'i yeniden şaşırtmaması için sınırın Gazze tarafında bir tür güvenlik tamponundan bahsediyor. Bu bir güvenlik tedbiridir, siyasi bir tedbir değil. Yetkili, sınırın Gazze tarafında kalmayı düşünmüyoruz.'
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in sözlerini aktaran AFP, 'Harris sekiz haftalık savaşında artan sivil ölümlerini sert bir şekilde azarladı' yorumunda bulundu. Harris Dubai'deki BM iklim görüşmelerinde gazetecilere "Çok fazla masum Filistinli öldürüldü" dedi.
Harris, "ülkesinin hiç bir koşulda Filistinlilerin Gazze ya da Batı Şeria'dan zorla gönderilmesine, Gazze'nin kuşatma altında kalmasına ya da Gazze sınırlarının yeniden çizilmesine müsaade etmeyeceğini" söyledi.
Harris, bu açıklamaları Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı. Harris ayrıca görüşmede Mısır liderine ABD vatandaşlarının Gazze'den tahliye edilmesindeki çabaları için teşekkür etti.
Dubai'deki COP 28 iklim zirvesi sırasında yapılan görüşmede Harris, barış çabalarının "sadece Filistin halkına yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi liderliğinde kendi devletlerine doğru net bir bağlamla başarıya ulaşabileceğini" vurguladı.
Kamala Harris, Hamas'ın Gazze'yi kontrol edemeyeceğini ve ABD'nin Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılması amacını "durmaksızın takip etmeye" bağlı olduğunu da vurguladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı savaşan iki askerin daha öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail Silahlı Kuvvetleri, Pazar sabahı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı. IDF bir harita yayınlayarak işaretlenen mahallelerde yaşayanların derhal bölgeyi terk etmesini istedi.
Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, "Gözetleme uçakları silahsız olacak, savaş görevi üstlenmeyecek ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek" dedi.
Filistin medyasında çıkan haberlere göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde kapsamlı hava ve topçu saldırıları düzenliyor. Hamas yanlısı Şehab haber kaynağı, hedeflenen bölgeler arasında güney Gazze kenti Han Yunus'un da bulunduğunu söylüyor.
Netanyahu gece geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında, 'Tüm hedeflerine ulaşana kadar savaşı sürdüreceğiz' dedi. Uluslararası topluma seslenen Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'Sizler bizim Hamas'ı ortadan kaldırma ve geri kalan rehinelerimizi serbest bırakma hedefimizde ortaksınız. Bu nedenle size şunu da vurguluyorum: Bu hedeflere ulaşmanın kazanmaktan başka yolu yoktur ve kazanmanın da kara harekâtına devam etmekten başka yolu yoktur.'
Hamas başkan yardımcısı Salih El Aruri, Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İsrail'le daha fazla mahkum takas edilmeyeceğini söyledi.