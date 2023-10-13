CHP İstanbul’da ‘değişimciler’in ziyaret günü

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün saat 11.00’de CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki makamında tebrik ziyaretinde bulundu. Ekrem İmamoğlu, kongrede kendisini Kılıçdaroğlu’nu arkadan bıçaklamakla suçlayıp, ‘Elini CHP’nin üzerinden çek’ diyen Cemal Canpolat’a günler sonra verdiği yanıtta, “Üslup açısından yaşanmaması gerekenler yaşandı. Partimizin gerekli disiplin işlemlerini yürüteceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı. Bu görüşmenin ardından Özgür Özel de Özgür Çelik’i ziyaret ederek kutladı.

GELİRKEN BİR DİLEK TUTTUK

Özgür Özel, bu görüşmenin ardından İBB’nin Saraçhane’deki binasına giderek İmamoğlu’yla da bir araya geldi. Özel, CHP İstanbul İl Kongresi’yle ilgili, “Bu seçimin doğurduğu tüm sonuçlardan memununuz. Hedef İBB başta ilçe belediye sayısını 14’ten 30’lara çıkarmak ve meclis çoğunluğunu almak. Hem İBB hem genel merkezle uyumlu kadrolarla çalışmak için gün sayacağız. Saraçhane’ye gelirken dilek tuttuk. 1 Nisan günü İBB Belediyesi’nde Meclis çoğunluğunu sağlamış, bütün engellerden kurtulmuş bir İmamoğlu’nun kahvesini içmek” dedi.

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‘İSTANBUL İTTİFAKI SÜRÜYOR’

- Özgür Özel, gazetecilerin ittifak olacak mı sorularını, “4 Kasım’da CHP’de yaşanacak değişim tüm ittifak ortaklarına ve toplumsal ittifaka yardımcı olacak yeni bir sayfa açacaktır” diyerek yanıtladı. İmamoğlu da İstanbul sonuçlarının kurultaya da etki edeceğini belirtti. İmamoğlu, buradan aldıkları güçle önümüzdeki yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacaklarını belirterek, “Sanki tekrar İYİ Parti’yle ittifak yapılamayacakmış gibi yorumlar var. Ama İstanbul ittifakı devam ediyor. İYİ Parti içinde de ittifak ihtimali canlılığını koruyor” dedi.