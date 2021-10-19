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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Mafyatik ilişkilere girenleri tehdit ediyorum

#Ankara#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Mafyatik ilişkilere girenleri tehdit ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Ama mafyatik ilişkilere girenleri tehdit ediyorum" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ziyaret ettiğini anımsatarak, "Devlet, bizim devletimiz. Devletin kurumlarına sahip çıkmak, onların yasal çerçevede çalışmasını özendirmek en çok CHP'ye yakışır. Fiyat istikrarından Merkez Bankası sorumlu; ama fiyatlar durmuyor. Neden böyle? Sıcak siyaset Merkez Bankası’na müdahale ediyor. Merkez Bankası'nın kasasında 123 milyar dolar para var; ama başkalarının ödünç parası. O para bize ait değil. 123 milyar doların bir senti bile Merkez Bankası’nın kendi parası değil. 128 milyar doları kim aldı? Merkez Bankası’nın dolar satması lazım ama satamıyor. Kasadaki para kendi parası değil, başkasının parası. Millet İttifakı iktidarında Merkez Bankası saat gibi çalışacak. Göreceksiniz ekonominin nasıl düzeldiğini. Merkez Bankası’nın kendi kültürü var. Dışarıdan eleman getirmek doğru değil. Kültürünü yok eder. Merkez Bankası’nın kasasından alınan 128 milyar doların Maliye Bakanı’na bırakıldığı süreci unutmadık. Hangi kurla kime satıldığını bilmiyoruz. Hazine'nin internet sitesine girin. Her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeniyor. Her saat başı ödenen faiz 3 milyon 111 bin 689 dolar. Bunu dolarla ihale alanlar mı ödüyor, zinhar. Bunu ülkenin fakir fukarası ödüyor" diye konuştu.

'MAFYATİK İLİŞKİLERE GİRENLERİ TEHDİT EDİYORUM'

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Kılıçdaroğlu, memurlara görevlerini yapmaları için bir video paylaştığını anımsatarak şöyle konuştu:

"Devlet memurlarına 'görevinizi yapın' dedim. 'Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz' dedim. Bundan rahatsız oluyorlar. İkili bir yapı ortaya çıktı. Biri, devleti için çalışan memurlar; diğeri saray için, rantiye için, uyuşturucu baronu için çalışanlar. Devlet memurlarına ‘Görevinizi yapın’ dedim. ‘Kim yasa dışı talimat verirse orada durun ve yapmayın, hırsızlığa bulaşmayın’ dedim. Saray ve şürekası savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz. Yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Kim devlete hizmet ediyorsa başımın üstünde yeri vardır. Ama mafyatik ilişkilere girenleri tehdit ediyorum. Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim. Bütün kamu görevlilerine sesleniyorum; Görevinizi millet adına yapınız, mafyatik ilişkiler sizi zorlarsa bu kardeşinize haber verin, oraya gelip onların başına çökeceğim."

'VAKIFLAR KAMU İÇİN ÇALIŞIR'

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Kılıçdaroğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkındaki iddialara yönelik şunları söyledi:

"Vakıflar kamu için çalışırlar. Elde ettikleri gelirleri, yaptıkları harcamaları açıklarlar. Erdoğan ailesinin vakıflarının belediyelerden, devletten, vatandaşlardan, tahsis edilen binaların kiralarından ne kadar para topladıklarını bilmiyoruz. Mahkemelerin bağımsızlığı üzerine inşa edilen 138'inci madde 'hiçbir makam, organ, mevki yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere talimat veremez' diyor. Vakıf var TÜGVA. Belediye diyor ki 'tahsis edilen yer amaca uygun kullanılmıyor'. Mahkeme 'iade edeceksin' diyor. İtiraz ediyor. İdare Mahkemesi de 'iade edeceksin' diyor. Gidiyorsun teslim almaya polisler diziliyor. Devletin polisine talimat veriliyor yargı kararının uygulanmaması için. Polisler emir kulu. Sorun kimde? Talimatı verende. Sen hangi gücüne yetkine dayanarak yargı kararını uygulamıyorsun? Böyle bir yetkiyi sana kim verdi?"

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#Ankara#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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