CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Faturayı 1 hafta sonra ödeyeceğim

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ben elektrik faturasını ödeyebilecek mali güce sahibim, bunu herkes biliyor, zaten milletvekiliyim, aldığım aylıkla rahatlıkla ödeyebilirim. Karar aldık ve kararı uygulamaya koyduk, faturayı 1 hafta sonra ödeyeceğiz. Önemli olan sesi geniş kitlelere duyurmaktı. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin Sayın Genel Başkanları aradılar, sağ olsunlar elektriği kesilen ailelerin sesini duyurmak açısından oluşturulan farkındalığın ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler" dedi.