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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Faturayı 1 hafta sonra ödeyeceğim

#Kılıçdaroğlu#CHP#Elektrik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği faturasını yaklaşık 2 buçuk aydır ödemediği için kesildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu elektrik faturalarına gelen zamları protesto ediyordu. Kılıçdaroğlu, "1 hafta sonra faturayı ödeyeceğim, amacım sesimizi duyurmaktı" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ben elektrik faturasını ödeyebilecek mali güce sahibim, bunu herkes biliyor, zaten milletvekiliyim, aldığım aylıkla rahatlıkla ödeyebilirim. Karar aldık ve kararı uygulamaya koyduk, faturayı 1 hafta sonra ödeyeceğiz. Önemli olan sesi geniş kitlelere duyurmaktı. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin Sayın Genel Başkanları aradılar, sağ olsunlar elektriği kesilen ailelerin sesini duyurmak açısından oluşturulan farkındalığın ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler" dedi.

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#Kılıçdaroğlu#CHP#Elektrik

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