CHP lideri Kılıçdaroğlu: Elektriğimizi kesmişler

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9 Şubat'ta sosyal medya hesabından yayımladığı video ile elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" notuyla bir video mesaj paylaştı.

"HALİL İBRAHİM SOFRASINA BEN DE OTURMAK İSTEDİM"

Kılıçdaroğlu, mesajında "Hepimizin malumu, milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler, enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400'ü aştı. 'Zamları geri çekin' dedim, çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır; ekmek, su, hava gibidir, hakkındır elektrik ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya; 2021 yılında kaç abonenin elektriği kesildi derseniz, 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone, kişi değil, abone, dile kolay. 'Kaç kişi' demek bunun hesabını varın siz yapın. Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı, yoksul çocuklarımız hem aç hem de ışıksız giriyorlar yataklarına. Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söylemiştim. Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim; ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim, ödemedim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21.00'de ekranları başına davet ediyorum" dedi.

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