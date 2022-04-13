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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 165 bin TL tazminat ödeyecek

#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğana 165 bin TL tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı 4 manevi tazminat davasına ilişkin kararlar Yargıtay tarafından onandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 165 bin lira tazminat ödeyecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin AydınYargıtay'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açılan 4 davada verilen tazminat kararlarını kesinleştirdiğini ifade etti.

Aydın, "Yargıtay'ın kararlarında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığına dikkat çekildi" dedi.

Hüseyin Aydın, Man Adası iddiaları ile ilgili olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kişisel saldırı niteliğinde olduğu sonucuna varıldığını belirtti.

Onaylanan karalar sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 165 bin liralık manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

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#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kemal Kılıçdaroğlu

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