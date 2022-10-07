CHP: Gelen teklife bakacağız

Haberin Devamı

AK Parti’nin önerisi için ilk gün yaptığı, “Yeni Anayasa yeni Meclis’in işi” açıklaması ile Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki açıklamaları arasında ‘açı farkı’ olmadığını da belirten Özel, Hürriyet’e şunları söyledi:

APAR TOPAR AÇIKLAMA

“Başörtüsüne yasal güvence sağlayan kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı’na daha sunmadan Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu’nda bir telaş yaşandı. Apar topar Tayyip Erdoğan’a bir ‘Anayasa değişikliği yapalım’ çağrısı yaptırdılar.

AÇI FARKI YOK

Tayyip Erdoğan, yalnızca başörtüsü konusunda değil daha geniş bir çerçevede bir anayasa değişikliğinin ipuçlarını verdi ama detay paylaşmadı. Bizim sunduğumuz kanuni güvenceyi desteklememek için başka anayasa değişiklikleri için fırsat kollayarak bir düzenleme yapma kararı aldılar. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da kurnaz bir ajanda çıkabileceğine yönelik çekincesini iletti. Ancak gelen teklifi elbette değerlendirecek ve ona göre bir pozisyon belirleyeceğiz. Benim ifadelerimle, Sayın Genel Başkanımızın ifadeleri arasında hiçbir açı farkı yoktur.”

Haberin Devamı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis’teki basın toplantısında, “Nereye çekecekler, başka çatışma alanı yaratacaklar mı bilmiyoruz, önümüze gelirse cevabını veririz” dedi.