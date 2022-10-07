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CHP: Gelen teklife bakacağız

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Başörtüsü
CHP: Gelen teklife bakacağız
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti’nin başörtüsü serbestisini güvenceye alan yasa teklifi yerine Anayasa değişikliği önerisi için, “Gelen teklifi değerlendirip pozisyon belirleriz” dedi.

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AK Parti’nin önerisi için ilk gün yaptığı, “Yeni Anayasa yeni Meclis’in işi” açıklaması ile Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki açıklamaları arasında ‘açı farkı’ olmadığını da belirten Özel, Hürriyet’e şunları söyledi:

APAR TOPAR AÇIKLAMA

“Başörtüsüne yasal güvence sağlayan kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı’na daha sunmadan Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu’nda bir telaş yaşandı. Apar topar Tayyip Erdoğan’a bir ‘Anayasa değişikliği yapalım’ çağrısı yaptırdılar.

AÇI FARKI YOK

Tayyip Erdoğan, yalnızca başörtüsü konusunda değil daha geniş bir çerçevede bir anayasa değişikliğinin ipuçlarını verdi ama detay paylaşmadı. Bizim sunduğumuz kanuni güvenceyi desteklememek için başka anayasa değişiklikleri için fırsat kollayarak bir düzenleme yapma kararı aldılar. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da kurnaz bir ajanda çıkabileceğine yönelik çekincesini iletti. Ancak gelen teklifi elbette değerlendirecek ve ona göre bir pozisyon belirleyeceğiz. Benim ifadelerimle, Sayın Genel Başkanımızın ifadeleri arasında hiçbir açı farkı yoktur.”

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis’teki basın toplantısında, “Nereye çekecekler, başka çatışma alanı yaratacaklar mı bilmiyoruz, önümüze gelirse cevabını veririz” dedi.

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#CHP#Özgür Özel#Başörtüsü

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