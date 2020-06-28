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AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 21:19,Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin açıklamada bulundu

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin açıklamada bulundu
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerinin gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler aldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerimiz gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler almıştır. Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır."

Küçükçekmece Gölü'nde bugün henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurmuştu.

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