AA
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'Haliç can çekişiyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor'
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şenocak, "Yalanlar ve algı operasyonlarıyla geçen koca 1 yılın ardından; Haliç can çekişiyor, Riva'ya zehir akıyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor" dedi.
Şenocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yalanlar ve algı operasyonlarıyla geçen koca 1 yılın ardından; Haliç can çekişiyor, Riva'ya zehir akıyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor." ifadelerine yer verdi. Şenocak, "EkoFelaket" etiketiyle "İBB Başkanı İstanbul'u 25 yıl öncesinin karanlık günlerine sürüklüyor." paylaşımı yaptı.
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