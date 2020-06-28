MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Haliç can çekişiyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor'
GeriGündem 'Haliç can çekişiyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 23:20,Son Güncelleme:

'Haliç can çekişiyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Haliç can çekişiyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor'
Abone Olgoogle-news

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şenocak, "Yalanlar ve algı operasyonlarıyla geçen koca 1 yılın ardından; Haliç can çekişiyor, Riva'ya zehir akıyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor" dedi.

Şenocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yalanlar ve algı operasyonlarıyla geçen koca 1 yılın ardından; Haliç can çekişiyor, Riva'ya zehir akıyor, Küçükçekmece Gölü'nde balıklar kıyıya vuruyor." ifadelerine yer verdi. Şenocak, "EkoFelaket" etiketiyle "İBB Başkanı İstanbul'u 25 yıl öncesinin karanlık günlerine sürüklüyor." paylaşımı yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle