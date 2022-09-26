Cerrahi Tekkesi’nin yeni postnişini Ahmet Özhan

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YAZAR, hukukçu, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer’in 4 Eylül’de 76 yaşında vefat etmesinin ardından Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi’nin yeni postnişini Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan oldu.

Ahmet Özhan, Fatih Karagümrük’teki Cerrahi Tekkesi’nin son postnişini olan Ömer Tuğrul İnançer’in uzun yıllar talebeliğini ve vekilliğini yaparken İnançer’in dergâhta bulunmadığı zamanlarda meşki yöneten isimdi. Özhan, bir röportajında 17 yaşından beri Ömer Tuğrul İnançer’in talebesi olduğunu belirterek “Ağırbaşlı, düşünceli, ölçülü, dengeli yani yaratılıştan öyle doğmuştu o. Bütün hayatımın umurlarını, evlenmemi, ayrılmamı, her şeyimi ona söylerdim. Ondan sonra o ne lazımsa yapardı” demişti.

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1703 YILINDA KURULDU

Cerrahiler’in Karagümrük’teki Canfeda Camii Sokağı’nda bulunan dergâhı, Sultan III. Ahmed tarafından 1703 yılında Nureddin Cerrahi için yaptırıldı. Tekkede tevhidhane, türbe, erkekler ve kadınlar bölümü bulunuyor. Toplantılara Japonya, İtalya, İngiltere ve ABD’deki müritler de zaman zaman katılıyor. Cerrahi Dergâhı’nın takipçileri arasında Gökhan Özoğuz, Mazhar Alanson, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Ahmet Özhan ve Ali Taran gibi isimlerin olduğu iddia edilmişti.

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TASAVVUF ALBÜMLERİ YAPTI

1998 yılında ‘Devlet Sanatçısı’ unvanı alan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun kuruluşunda yer aldı. Topluluk çalışmalarını Konya Mevlana ihtifallerinin yanı sıra, Uluslararası İstanbul Müzik Festivali gibi etkinliklerde verdiği klasik ve tasavvuf müziği konserleriyle sürdürdürdü. ‘Meşk’ ismini verdiği tasavvuf albümleri projesinin ilkini 2006 yılında çıkardığı ‘Ramazan İlahileri’ albümüyle başlattı. Mevlâna’yı anmak için Konya’da düzenlenen Şeb-i Aruz törenlerine konuk sanatçı olarak katılan Özhan’a 2013 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu tarafından Çanakkale Konservatuvarı’nın önerisi ile fahri doktora unvanı verildi. Özhan, üniversitenin bu alanda fahri doktora verdiği ilk sanatçı oldu. Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuğu olan Ahmet Özhan, 2013 yılında ise Filiz Akbulut’la evlendi.