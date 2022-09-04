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Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

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#Ömer Tuğrul İnançer#İstanbul#Pir Nurettin Cerrahi
Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti... Cumhurbaşkanı Erdoğandan başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 11:08

Yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman’a kavuştu. Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı. İnançer'in yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da İnançer vefatına ilişkin Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

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76 yaşındaki Ömer Tuğrul İnançer'in gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman’a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop taziye mesajında, "Tasavvufun hikmetlerinin günümüzde neşvünema bulmasına vesile olan, gönül dünyamızın rehberlerinden kıymetli büyüğümüz Ömer Tuğrul İnançer, Rahmet-i Rahmana kavuşmuş. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Menzili mübarek, mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi’nin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, derecatı âli olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Âlem-i Cemâl'e göç eden, günümüzün tasavvuf bilgelerinden, gönül, fikir ve kültür insanı Ömer Tuğrul İnançer’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti... Cumhurbaşkanı Erdoğandan başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hakikat aşıklarından Ömer Tuğrul İnançer rahmete kavuştu. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz Hakikatli bir insan olarak yaşama gayretiyle güzel izler bıraktı. Makamı ali olsun…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gönül coğrafyamıza dokunan âlim, mutasavvıf, yazar ve irfan ehli Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'nin Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu derin bir teessürle öğrendim. Allah mekânını cennet eylesin, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tasavvuf dünyamızın öncülerinden, gönül eri, Ömer Tuğrul İnançer Efendi, can emanetini sahibine teslîm eylemiş. Rabbim, kabrini nûr, mekanını cennet, makamını âlî eylesin...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bakanlığımız İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğumuzun Kurucu Müdürü, mutasavvıf ve hukukçu Ömer Tuğrul İnançer’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti... Cumhurbaşkanı Erdoğandan başsağlığı mesajı

ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN HAYATI

Bursa’da doğdu. Türk avukat ve müzisyen olan İnançer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İnançer, 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Musiki Koro Başkanlığına atandı. Tahsili sırasında özel olarak müzik dersleri aldı. Çeşitli radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı ve konuşmacı olarak yer aldı. Birçok yurtiçi ve yurtdışı konserlerde müzik faaliyetlerinde bulundu. Tasavvuf konularında çeşitli makaleleri yayınlanan Ömer Tuğrul İnançer evli ve iki çocuk babasıdır.

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#Ömer Tuğrul İnançer#İstanbul#Pir Nurettin Cerrahi

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