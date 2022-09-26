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Kabine yoğun gündemle toplanıyor

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#Kabine#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gündem
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ve ABD temasları nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamayan kabine, bugün Beştepe’de toplanıyor.

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Kabinede Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü ve BM Genel Kurulu kapsamında yürüttüğü temasların detayları ele alınacak. 1 Ekim’de açılacak yeni yasama dönemi öncesinde Meclis’in önündeki düzenlemeler de önemli toplantının başlıkları arasında yer alacak. Rusya ve Ukrayna arasında esir değişiminin ardından Türkiye’nin arabuluculuğunda kalıcı ateşkesin sağlanmasına dönük atılabilecek yeni adımlar da kabine gündeminde olacak.

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RUSYA’NIN KISMİ SEFERBERLİK İLANI

Bu kapsamda Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yapmayı planladığı telefon görüşmeleri öncesinde Türkiye’nin önerileri ve Moskova’nın kısmi seferberlik ilanı da konuşulacak.

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Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik tacizleri de toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak. Bu kapsamda başta adaların silahlandırması olmak üzere Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in barış ve diyalog mesajının da kabinede gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda yüksek enflasyona karşı alınacak yeni önlemler, Mir Kart alternatiflerinin ele alındığı İstanbul’daki ekonomi toplantısının detayları, sosyal konut kampanyasındaki son durum da masaya yatırılacak. Terör örgütlerine yönelik operasyonların konuşulacağı toplantıda alınan kararları Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

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#Kabine#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gündem

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