CEO’ya 50 milyonluk boşanma davası

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BİR şirkette mühendis olarak çalışan G.P. (50), iddiasına göre CEO olan eşi M. P.’nin (53) kitapları arasında aşk mektupları buldu. Daha önce de eşiyle aralarında sorun olan G.P., avukatı Yasin Girgin aracılığıyla boşanmak için Ankara’da aile mahkemesine başvurdu. Eşi ile bir kadının el yazısıyla birbirlerine yazdıkları mektup ile notları delil olarak dosyaya sunan G.P., boşanma sürecinde eşinin kendisine ve çocuklarına fiziki şiddet uygulayabileceğini de iddia ederek, mahkemeden koruma kararı almasını, eşine 6 ay uzaklaştırma cezası verilmesini de talep etti.

AYLIK 500 BİN TL NAFAKA

G.P., CEO eşinden 25 milyon maddi, 25 milyon ise manevi olmak üzere 50 milyon lira tazminat, aylık da 250 bin lira nafaka istedi. G.P., ayrıca 18 yaşından küçük olan kızı için de ayrıca 250 bin lira nafaka talep etti. Eşinin mal kaçırma ve üçüncü kişilerin üzerine devretme ihtimali olduğunu da iddia eden G.P., banka hesapları, araçlar ve gayrimenkulleri dahil olmak üzere tüm mal varlığına da boşanma davası sürecinde tedbir konulmasını istedi. Eşinin aylık gelirinin 2 milyon 500 bin lira olduğunu belirten G.P., eşinin son 3-4 yılda mal varlığını da kendisinden gizlediğini, bu nedenle bildiğinden daha fazla mal varlığı olduğunu ileri sürdü.

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G.P., eşi M.P.’ye kendisine şiddet uygulayabileceği gerekçesiyle 6 ay uzaklaştırma istedi.

İSTANBUL’DA AYRI EV AÇTI

- Dava dilekçesinde eşiyle uzun zamandır iletişim kuramadığını iddia eden G.P., “Eşim CEO olduktan sonra davranışları değişti, farklı bir özgüven geldi. Artık iletişim kuramaz olduk. İş nedeniyle sık sık İstanbul’da olduğu için orada kendisine ev alıp, yerleşti. İki çocuğumla birlikte biz de İstanbul’a taşınmak istedik, ancak eşim kabul etmedi. ‘Gelirseniz de size başka bir ev tutarım’ diyerek yanına taşınmamızı istemedi. Evlendiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu, ikimizin çalışmasıyla, birikte, ortak çaba ile her şeyimizi aldık. Her şey son 3-4 yılda değişti. Bana, ‘Ayrılalım ama birlikte yaşayalım, kimsenin bilmesine gerek yok, ailelerimiz de bilmez’ deyip, boşandığımız takdirde birlikte daha mutlu yaşayacaklarını söylüyordu. Evinde bir kadınla el yazısıyla birbirlerine yazdıkları cinsel içerikli ve ilişkilerinin olduğunu kanıtlayan mektup ile notlar buldum. Bu kadınla da uzun süreli ilişkileri olduğunu belirledim” ifadelerini kullandı.