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Casus operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

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#Casus#Göçmen#Operasyon
Casus operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 07:00

Esenyurtta göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik bir adrese yapılan operasyonda, İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda casusluk cihazı ele geçirildi.

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İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere sahte belge hazırlayan bazı kişilerle ilgili bilgi aldı. Yapılan araştırmada, bu kişilerin sahte belgeleri Esenyurt’ta kaldıkları evde yaptıkları saptandı. 12 Eylül günü eve düzenlenen operasyonda 2’si kadın 4 İranlı Javad B., Pegah A., Masoumeh M., ve Farman S. gözaltına alındı. Yapılan aramada, çalıntı 67 Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, Farman S. adına hazırlanmış sahte yeşil pasaport, farklı ülkelere ait olan ve İnterpol tarafından çalıntı kaydı bulunan 110 pasaport, yerli ve yabancı 19 ehliyet, 40 kimlik kartı, 15 ikamet izni belgesi, şüpheli Masoumeh M. adına hazırlanmış uluslararası koruma belgesi ele geçirildi. Adreste ayrıca ‘casusluk’ faaliyetlerinde kullanılan ortam dinleme cihazı, gizli kamera, böcek arama cihazı, casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan bir cihaz da bulundu.

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‘YASAK AŞK’ SAVUNMASI

Gözaltına alınan 4 İralı sorguya alındı. Farman S.’nin ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan hüküm giydiği, cezaevinden ‘COVID izinli’ olarak 30 gün süre ile ayrıldığı belirlendi. Farman S.’nin sorgusunda, casusluk cihazları ile ilgili “Benim maddi durumum çok iyi, ülkemde gayrimenkullerim var. Yaşak aşk yaşıyorum. O nedenle yasak aşkım kumpas amaçlı bırakmıştır” dediği öne sürüldü. Emniyet’te sorgulanan 4 kişi, ‘göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Casus#Göçmen#Operasyon

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