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Hastanelerde ders zili çaldı

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#Öğretmenim Elimi Tut Projesi#Öğrenci#Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi
Hastanelerde ders zili çaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 07:00

Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başladı, öğrenciler sınıfları doldurdu. Ancak okula gidemeyen çocuklar da vardı: Hastanelerde tedavi olanlar. Onlar için de “Öğretmenim Elimi Tut” projesiyle kurulan hastane sınıfları da dersbaşı yaptı. Biz de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki sınıfta derse katıldık...

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Çeşitli hastalıklar nedeniyle hastanelerde yatan çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1994 yılında başlattığı “Öğretmenim Elimi Tut” projesiyle eğitimlerinden geri kalmıyor. Türkiye genelinde 21 ilde hastane sınıfları kurulu. İstanbul’daki 14 sınıftan en kalabalığı ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde. Dün ders zilini çalan hastanede, çocuklar ilk eğitimlerini aldı. Öğretmenim Elimi Tut Projesi Koordinatörü Melek Okur, çocukların hastane sınıfı sonrası tedavilerinin olumlu etkilendiğini söylüyor: “Önceki yıllarda sağlık çalışanları çocuklarımızı korumak için kaygı doluydu ve dersler yerine tedaviye odaklanmayı tercih ediyordu. Ancak biz eğitime başladıktan sonra gördük ki çocuklar hastaneye gelmekten mutlu, tedaviler daha başarılı ve hatta çocuklarımızın ağrıları dahi eskiye oranla daha az. Eğitime devam etmek çocukların gelecek kaygılarını azaltıyor ve yaşadıkları travma dahi azalıyor."

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Hastanelerde ders zili çaldı

TÜRKİYE'DE 21 İLDE

Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura’da 4 hastane sınıfında 18 öğretmen var. İstanbul’da toplam 14 hastane sınıfı bulunuyor. Melek Okur, şu bilgileri veriyor: "Türkiye’de 21 ilde, özel yetiştirilmiş ve bu alanda eğitim almış öğretmenler hastane sınıflarında eğitim veriyor. Projeye başladığımızda gördük ki hem öğretmenler psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor hem de çocuklara nasıl yaklaşacaklarını yeterince bilmiyorlar. Bu nedenle öğretmenlerimize çocuk hastalarla evde ve hastanede hizmetiçi eğitim kursu hazırladık. Öğretmenler bu alanda özel olarak eğitilerek sertifikalandırıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde de 608 yatakla eğitime devam ediyoruz. Bu oran neredeyse İstanbul’daki hastane sınıflarının yarısına tekabül ediyor. O yüzden burası bizim için çok önemli.”

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#Öğretmenim Elimi Tut Projesi#Öğrenci#Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi

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