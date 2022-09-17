Olay fotoğrafla ilgili değişik bir saptama

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Ne var fotoğrafta?

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Şanghay Zirvesi’nin düzenlendiği Semerkant’ta liderler bir araya gelmişler.







Sohbet ediyorlar.

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Fotoğraftaki liderler şunlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko...

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Fotoğrafı Türkiye’de olay hale getiren unsur ise şu:

Erdoğan, ortamdaki tartışmasız en baskın lider.

Ortaya bir tür “Erdoğan anlatıyor, diğer liderler dinliyor” durumu çıkmış.

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İktidar yanlıları, bu fotoğrafı paylaşıp “İşte dünya lideri” diye övünüyorlar.

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Buna karşılık muhalefet yanlıları ise...

“Bu liderlerin hepsi demokrasi açısından sorunlu... Bunda övünülecek ne var?” diyorlar.

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Fakat muhalefet yanlılarının atladığı bir husus var:

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Fotoğrafta yer alan liderler arasında bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir fotoğrafı Batılı ülkelerin liderleriyle de çektirebilir.

Ne Putin yapabilir bunu ne Reisi...

Sadece Erdoğan yapabilir.

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Bu arada...

Biden ve diğer Batılı ülkelerin liderleri de Putin’le, Reisi’yle bu tür görüşmeler yapmıyorlar, yapamıyorlar.

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Yani Türkiye, her iki blokla da temasta olabilen bir ülke...

Yani Erdoğan, her iki blokla da temasta olabilen bir lider...

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Bu durum Türkiye’nin özellikle Ukrayna krizinden sonra geliştirdiği eşsiz önemdeki “iki tarafla da görüşüyor olma” diplomasisinin bir sonucu.

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Türkiye, işte tam da bu nedenle...

Hem Biden açısından hem de Putin açısından önemini ve değerini daha da arttırmış durumda.

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Türkiye, bu bloklardan sadece birine angaje olsaydı...

Bu şahane konumdan mahrum kalacaktı.

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Olaya iktidar/muhalefet perspektifinden değil de...

Sadece ve sadece Türkiye perspektifinden baktığımda benim gördüğüm bu.



SEMERKANT NOTLARI



- Buraya gelecekseniz Amin Maalouf’un “Semerkant” isimli romanını yanınıza almayı sakın unutmayın. Bu şehrin kitabıdır o. Ayrıca da benzersiz bir başyapıttır.

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- Bozulmamış, değişmemiş, betona boğulmamış bir şehir Semerkant... Türbeler, meydanlar, medreseler... Bazen kendinizi bir doğu masalının içindeymiş gibi hissediyorsunuz.







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- Timur var ya Timur... Hani filleriyle Anadolu’yu tarumar ettiğini söylenen komutan... İşte onun türbesi de Semerkant’ta. “Emir Timur” diye anılıyor burada bizim Timur.

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- Özbek pilavı, güzel olmasına güzel ama biraz fazla ağır ve yağlı azizim.

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- Özbek takkesi diye bir şey var. Almak üzere denedim. Hiç yakışmadı bana. Ben de almaktan vazgeçtim.

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- Özbekler, son tahlilde iyi insanlar. Türkleri seviyorlar. Yardımseverler. Güler yüzlüler. Ve mutlu görünüyorlar. Ama iç yüzlerini bir iki gözlemle bilebilmek tabii ki mümkün değil.

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- Aslında aşırı turistik bir şehir Semerkant. Ama tesis yok. Otelleri fazla değil. Turizm için yatırım yapmaları şart gibi.

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- Özbekçe, Türkçe’yi çok andırıyor. “Ne var canım. İki günde öğrenirim” diye cesaret veriyor insana. Ama öyle değil. Bambaşka bir dünya Özbekçe... Ya tam dalmak lazım ya da hiç bulaşmamak.

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- “Andican” diye bir yer varmış Özbekistan’da... Hemen aklımıza bir isim geldi. Bingo! Tabii ki İYİ Partili Ahad Andican...

MÂTÜRİDİ’NİN TÜRBESİNDE



“AMELDE Hanefi, itikatta Mâtüridi” diye bir tanımlama vardır.







Müslüman Türklerin çoğunluğu, ibadet kurallarında Hanefi mezhebinin görüşlerini benimser. İman ve inanç konularında ise Mâtüridi çizgisindedir.

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Mâtüridi, çok önemli bir alimdir.

İnanç ve iman konularını açıklarken...

Akla vurgu yapar. Aklı öne çıkarır.

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Mâtüridi, 863 yılında Semerkant yakınlarındaki Mâtürid isimli bir köyde dünyaya gelmiş. Semenkant’ta yaşamış.

Türbesi Semerkant’ta.

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Sovyetler döneminde yıkılmış türbe. Bulunduğu yer iskana açılmış.

İslam Kerimov’un Özbekistan Cumhurbaşkanı olduğu dönemde türbe yeniden yapılmış.

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Semerkant’a gelip de akla vurgu yapan Mâtüridi’nin türbesini ziyaret etmeden olmazdı herhalde.

HÜRRİYET’İN GÜNDEMİ SARSAN HABERİ



CHP’nin önemli isimlerinden Bülent Kuşoğlu, bombayı patlattı.

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“Kılıçdaroğlu’nu aday göstermezlerse 6’lı masa dağılır” dedi.







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Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ve 6’lı masa bağlamında bu zamana kadar yapılmış en kuvvetli, en önemli, en dikkat çekici, en somut açıklama bu.

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Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat’ı, bu önemli siyaset haberi için ne kadar kutlasam az.