Bu kez de Orta Asya karıştı

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Ukrayna savaşı tüm yıkıcılığıyla devam ederken, geçtiğimiz günlerde Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaların ardından şimdi de eski Sovyet coğrafyasında Orta Asya cumhuriyetleri Kırgızistan ile Tacikistan birbirine girdi. Sınırın nereden geçmesi gerektiğini bir türlü kararlaştıramayan iki ülke arasında ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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AĞIR SİLAHLAR

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışmalar dün sabaha karşı yerel saatle 04.00 sularında başladı. Kırgızistan Sınır Muhafız Birlikleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tacikistan ordusu herhangi neden olmaksızın sınırdaki Kırgızistan karakollarına ateş açtı. Tüm sınır hattı boyunca çatışmaların yaşandığı belirtilen açıklamada, “Sınır hattında en şiddetli çatışmalar Batken bölgesinde meydana geliyor. Tacikistan ordusu ağır silahlar kullanarak, il merkezi Batken şehri havalimanını top ve Grad füzeleriyle vurdu. Dün gece (önceki gece) başlayan olaylar Tacikistan’ın Kırgızistan’a yönelik hunharca saldırısıdır” dendi.

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ÇOK SAYIDA CAN KAYBI

Kırgızistan’ın açıklamasında çıkan çatışmalarda 24 kişinin öldüğü, 81 kişininse yaralandığı bildirildi. Kırgızistan bölgede tahliye çalışmalarına başlandığını duyururken, taraflar birbirini suçladı. Tacikistan’dan yapılan açıklamada sabaha karşı ilk saldıran tarafın Kırgızistan olduğu vurgulanarak, “Sabaha karşı saat 04.00 sularında Kırgızistan birlikleri, bizim sınır muhafızlarımıza ağır silahlarla ateş açan taraf oldu. Sınırda bulunan karakol isabet aldı. Kırgızistan ordusu ayrıca Koca Aul, Kumazor, Surh, Somoniyen ve Kulkant yerleşim birimlerini ateşe tuttu. Sivil halk arasında yaralılar var” dendi.

LİDERLER ZİRVEDE İDİ

Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır bölgesinde patlak veren ağır çatışmaların yaşandığı sırada iki ülke lideri Sadir Caparov ile İmamali Rahman Özbekistan’da toplanan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesindeydi. İki lider, burada yaptıkları konuşmalarında sınırda cereyan eden tehlikeli tırmanışla ilgili bir açıklama yapmamayı tercih etti. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki ülke yetkililerini bir araya getirerek, ateşkes sağlanması için çalışıldığını duyurdu.

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GERİLİM NEDEN ALEVLENDİ

Sovyetler Birliği’nin 1991’de çöküşünden sonra bağımsızlıklarını ilan eden Kırgızistan ile Tacikistan arasında 970 kilometre uzunluğunda sınır bulunuyor. 519 kilometrelik bölümü Bişkek ile Duşanbe arasında netleştirilmiş olmasına rağmen geride kalan 451 kilometre hâlâ tartışmalı bölge kalmaya devam ediyor. Tartışmalı bölgede geçtiğimiz yıllarda da su, elektrik ve altyapı yüzünden defalarca ihtilaflar yaşanmıştı.