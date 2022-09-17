Türk milletvekiline linç ve ölüm tehdidi

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Programın sunucusu Panos Papadoulos ise hiçbir müdahalede bulunmadan, adeta bu tehdidi onaylarcasına, Saripanidis ile konuşmasını sürdürdü. Ana mulafetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili Zeybek, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Ayrıca olayı Yunan Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (ERS) ihbar etti. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında, “Tüm tehdit ve baskılara rağmen, insan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığı’nın arkasındayız. Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz” denildi.

‘ŞİDDETLE KINIYORUZ’

SYRİZA partisinin İskeçe İl Başkanlığından ise “Bir hemşehrimizin, bir televizyon programında, milletvekilimiz Zeybek’in linç edilmesi çağrısında bulunması, akıldışı ve öfke vericidir” şeklinde bir açıklama yapıldı. Zeybek ise Hürriyet’e açıklamasında, “Daha önce de tehditler almıştım. Ancak, televizyonda canlı yayında ilk kez ölümle tehdit edildim. Bu tür olaylar, bizi ne korkutuyor ne de yıldırıyor. Haklı mücadelemize devam” şeklinde konuştu.