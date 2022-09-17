En Batı’daki Asyalı en Doğu’daki Avrupalı’yız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:

- İŞBİRLİĞİ VURGUSU: Türkiye en Batı’daki Asyalı en Doğu’daki Avrupalı olarak müstesna bir konuma sahiptir. Asya ile binlerce yıllık tarihi, beşeri, kültürel ve siyasi bağlarımız bulunuyor. Ata yurdumuz Asya ile ilişkilerimizi her alanda güçlendirmeye çalışıyoruz. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Asya’nın hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma anlayışına dayalı kadim kültürünün günümüzdeki temsilcisi olarak tarafımızdan görülüyor. Bunun için de teşkilatla ilişkilerimizi geliştirmeye önem veriyoruz.

- ASYA’YA AÇILAN PENCERE: Son 10 yıldır sahip olduğumuz diyalog ortağı statümüz sayesinde burası Asya’ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir. Teşkilatın, Enerji Kulübü Üst Düzey Dönem Başkanlı’ğını 2017 yılında üstlenmiştik. Bu kapsamdaki Üçüncü Yüksek Düzeyli Grup Toplantısını Ankara’da gerçekleştirmiştik. Üye olmayan bir devletin böyle bir görevi icra etmesi teşkilat için de bir ilki teşkil etmiştir. Üstlendiğimiz sorumluluk, teşkilatla Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini de göstermiştir. Bundan sonra müşterek çabalarımızla işbirliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum.

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- EN CÖMERT ÜLKEYİZ: Tüm insanlığın aynı gemide olduğunu bir kez daha hatırlatan küresel salgın sürecinde maalesef uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremediler. Hatta kimi ülkeler tıbbi malzeme temininde çatışma noktasına kadar geldiler. Türkiye olarak koronavirüsle mücadele kapsamında 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz yerli ve milli aşımız olan TURKOVAC’ı tüm ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunduk. Yaklaşık 3.7 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere 4 milyondan fazla yerinden edilmiş bir insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Yaptığımız 8 milyar doları aşkın insani yardımla milli gelire oranla dünyada ilk sıradayız. Gayrisafi milli gelirin yaklaşık yüzde 1’ini insani yardımlara ayırarak dünyanın en cömert ülkesi unvanını taşımanın gururunu yaşıyoruz.

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- UKRAYNA TAHILI: Küresel sistemin reform ihtiyacını vurgularken bir yandan daha adil, temsil kabiliyeti yüksek, kapsayıcı ve etkin bir düzenin tesisi için çalışıyoruz. Bunu yaparken bölgemizde ve ötesinde barış, güvenlik, istikrar ve refahın hâkim kılınması için her türlü çabayı sergiliyoruz. Amacımız insanı ve insani değerleri merkezi alan girişimci bir diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir. Bu kapsamda Ukrayna’daki çatışmaların diplomasi yoluyla bir an evvel sona erdirilmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkıyat noktasında Birleşmiş Milletler ve taraflarla verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Tahılın Afrika’daki kardeşlerimiz başta olmak üzere özellikle en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında da samimi çaba harcıyoruz.

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- TERÖRÜ EN İYİ BİLEN ÜLKEYİZ: Terörizm maalesef küresel düzeyde sınır tanımamakta, tüm devletleri olumsuz etkilemektedir. Türkiye on binlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban vermiş, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, tanıyan bir ülkedir. 40 yıllık bulan bölücü terörle mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil terörizmin tüm biçim ve tezahürleri ile mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ortak güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda ŞİÖ ile diyaloğumuzu daha da güçlendiremeye hazırız.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Semerkant’taki ŞİÖ zirvesi boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı. Özbekistan güvenlik güçleri, kuş uçurtmadı.

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SEMERKANT DEKLARASYONU İMZALANDI

Özbekistan’ın Semerkant kentinde yeni inşa edilen “İpek Yolu Semerkant” uluslararası turizm bölgesindeki kongre merkezinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı sona erdi.

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KİMYASAL SİLAH VURGUSU

ŞİÖ üyesi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan liderleri zirve sonuçlarına ilişkin Semerkant Deklarasyonu’nu imzaladı. Deklarasyonda liderler, ŞİÖ’nün diğer devletlere ve uluslararası kuruluşlara yönelik olmadığını teyit etti ve karşılıklı çıkarları dikkate alarak iş birliğine açık olduklarını kaydetti. Dünya Ticaret Örgütü’nün etkinliğinin artırılması ve organizasyonda reform yapılması çağrısında bulunuldu. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’nın hükümlerine sıkı sıkıya uyulması gerektiğinin de altı çizildi. Zirvede, üye ülkeler tarafından uzun vadeli iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşmasının uygulanması için kapsamlı bir eylem planı da dahil toplam 40 belge imzalandı.