MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCanlarını hiçe sayıp süs havuzuna atladılar
GeriGündem Canlarını hiçe sayıp süs havuzuna atladılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yusuf KANTARLI- Yaşar Can SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 12.07.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Canlarını hiçe sayıp süs havuzuna atladılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlarını hiçe sayıp süs havuzuna atladılar

Adana'da’da çocukların, üzerinde 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazan elektrik trafosunun üzerine çıkıp süs havuzuna atlaması, yürekleri ağızlara getirdi.

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla birlikte nisan ayından bu yana 10’dan fazla kişi, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında boğularak öldü. Alınan önlemlere rağmen bazı çocuklar yüzmek için akıntısı yüksek kanallara girerken, bazıları ise park ve bahçelerdeki süs havuzlarında serinliyor.

: İlginizi Çekebilir

Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda 10-12 yaşlarındaki 3 çocuk serinlemek için ‘Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır’, ‘Dikkat ölüm tehlikesi’ yazılarıyla yapılan uyarılara karşın parktaki süs havuzuna girdi. Çocuklar, süs havuzunun aydınlatılması için yapılan ve üzerinde ‘Ölüm tehlikesi’ yazan elektrik trafosunun üzerine çıkarak suya atladı. Hayatlarını hiçe sayan çocuklar, o anları çeken DHA muhabirinin uyarısı ile havuzdan çıkıp gözden kayboldu.

Canlarını hiçe sayıp süs havuzuna atladılar

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi