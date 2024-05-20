Organize Şube Müdürü’nden 11 sayfa ifade

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Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, ifadesine suç örgütü lideri Kaplan hakkındaki soruşturma sürecinin nasıl başladığını anlatarak başladı:

MURAT MÜDÜRÜ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM

“Sosyal medya görüntülerinden Murat Çelik müdürün operasyona katıldığını gördüm. Görev yaptığım sürece bir müdürün bir operasyona katıldığını görmedim. ABK’nın yakalanmasında görevlendirmeler Murat Çelik müdürün sözlü talimatıyla gerçekleştirilmiştir.”

Kerem Gökay Öner

GÖZALTINDAYKEN ÇAY İÇİYORDU

Soruşturmaya ilişkin talimatları bizzat Çelik’in verdiğini belirten Öner, “Tüm dosyayı, Şevket Demircan üzerinden soruşturmayı yürüttü. Ayhan Bora Kaplan ilk gözaltına alındığında, akşam saatlerinde odaya girdim. Ayhan Bora Kaplan ayakta değil, masada çay içtiğini gördüm. Bu duruma çok şaşırdım” diye konuştu.

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300 BİN DOLAR İDDİASI

Kaplan’ın İzmir’de ifade verirken polis memurlarının rüşvet aldığı öne sürülürken Öner, şu iddiada bulundu: “Görevlendirmeleri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik yapmıştır. Murat Çelik’in odasına gittim, İzmir’de görevlendirilen personelle ilgili sorun mu olduğunu sordum. Sorun olduğunu, sorunu kendisinin bildiğini, görevlendirilen memurların hata yaptığını, hatayı bildiğini söyledi. Basından öğrendiğim kadarıyla suç örgütü soruşturmasında gizli tanıkların açık kimlik bilgilerinin İzmir’e görevlendirilen polis memurları tarafından ABK’nın avukatına 300 bin dolar karşılığında verildiğini öğrendim.”

YAKALA TALİMATI VERMEDİ

Gizli tanığın hakkında uygulanan elektronik kelepçe ve ev hapsi şeklinde adli kontrolü ihlal etmesine ilişkin olarak da Öner, “Sertçelik’in adli kontrol tedbirini ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir kurumdan resmi ya da gayri resmi bildirim almadım” dedi. Sertçelik’in ikinci kez gözaltına alınmaması üzerine gelişen firar sürecini de detaylarıyla anlatan Öner, “Bu durumu Murat Çelik’e ilettiğimde kendisi hiç şaşırmadı ve tepki vermedi. ‘Nasıl ya, öyle mi?’ şeklinde bana soru sordu. Bana şüphelinin yakalanmasına yönelik derhal harekete geçmem konusunda talimat vermedi” ifadelerini kullandı.

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Sorguda savcının “Serdar Sertçelik firar ettikten sonra hakkında yakalama kararı mevcut iken GBT sorgusuna takılıp hakkında yakalama kararı bulunduğu konusunda şube müdürlüğünüze herhangi bir bildirim geldi mi?” sorusuna da Öner, “Bildiğim kadarıyla Serdar Sertçelik’in hakkında yakalama kararı bulunken GBT sorgusuna yakalandığına dair bir bildirim gelmedi” yanıtını verdi.

POLİSLER DE TUTUKLANDI

Gözaltında bulunan 8 şüpheliden 7’si dün adliyeye sevk edildi. 4’ü polis 3’ü sivil olduğu bildirilen şüpheliler savcılık sorgusunun ardından, tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Komiser Ufuk Gültekin, Komiser Metehan İlkyaz, Mustafa Çotuk, Adem Kaçan, Ramazan Kubat “Göreve ilişkin sırrın açıklanması”, “Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlarından tutuklandı. 1 şüphelinin ise Emniyet’teki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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SERTÇELİK NASIL ‘M7’ OLDU

-Öner, Sertçelik’in nasıl gizli tanık yapıldığını da şöyle anlattı: “Serdar Sertçelik Türkiye’ye geldikten sonra şüpheli U.G. isimli komiser odama gelerek, bana ‘Abi şahıs bazı beyanlarda bulanacakmış, savcının aranması gerekiyormuş’ dedi. Ben de hangi sebeple aranacağını sorduğumda, ‘Orasını bilmiyorum, Şevket müdür biliyor’ dedi. Şevket Demircan, Organize Şube Müdürlüğü’nde bulunan odasının karşısında bir görüşme odası ayarladı. Bu odada, ABK suç örgütü kapsamında alınan şahıslarla mülakat yapıldığını U.G. komiser bana söyledi. Gizli tanık tedbiri uygulandığını sonra öğrendim.”

ANKARA EMNİYETİ’NDE ATAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ortaya çıkan gizli tanık skandalı çerçevesinde gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in yerine atama yapıldı. Çelik’in yerine Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Yavuz Doğan, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu olarak atandı. Doğan’ın, yeni süreç kapsamında “tam yetkili” göreve getirildiği belirtildi.