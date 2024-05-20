Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası yazarlar ne dedi? '10 kişiyle ders verdi! En kötü maçıydı...'

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Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray, derbide Fenerbahçe'ye evinde 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımın golünü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 96'ya yükseltti. Derbiden puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray ise 99 puanda kaldı. Ligde şampiyon olacak takım son hafta maçlarının sonuçlarıyla belli olacak. Fenerbahçe son haftada evinde İstanbulspor'u konuk edecek, Galatasaray ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY'IN REKOR SERİSİ SONA ERDİ

Ligde 17 maçlık rekor galibiyet serisine imza atan Galatasaray'ın serisi Fenerbahçe maçıyla sona ererken Sarı-kırmızılı takımın 21 maçlık iç saha galibiyet serisi de sona erdi.

FENERBAHÇE'DEN 15 YIL SONRA BİR İLK

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe bu sezon ise ligde ezeli rakiplerine kaybetmezken, TFF Süper Kupa maçında ise sahadan çekildi ve hükmen 3-0 mağlup sayıldı.

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Bu sezon ilk derbisine 15. haftada Dolmabahçe’de çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Kanarya, ligin 18. haftasında ise Galatasaray’ı konuk ederken müsabaka golsüz sona erdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin 34. haftasında bu kez Kadıköy’de kozlarını paylaştı ve ev sahibi sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. İsmail Kartal’ın öğrencileri, Süper Lig’in 37. haftasında şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşırken rakibini yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 10 puan topladı. Sarı-lacivertliler, bu rakama sona olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı.

Hürriyet yazarları ğur Meleke, Güntekin Onay ve Fırat Aydınus karşılaşmayı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: BU DERBİYİ LÜTFEN 37. HAFTAYA KOYMAYIN

Türkiye’nin en iyi iki takımı 180 dakika futbol oynadı, sadece 1 isabetli şut attı.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Samsun’a çıkışının 105. yıldönümünde sevgiyle, saygıyla, özlemle anarak başlamak istiyorum bu satırlara. Bundan 1 asır önce hem çocuklara, hem gençlere birer bayram bırakma öngörüsüne sahip, bir gün sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin diyebilecek vizyonda bir öndere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Dün iki rekortmen takım izledik Seyrantepe’de. İki takımın topladığı 96 ve 99 puan, iki ekibin de kulüp rekoru. Bu puanlar, bundan önceki 65 sezonun tamamında şampiyonluğa yetiyordu. Bu sezon iki takımdan birine o rekor puan şampiyonluk için yetmeyecek.

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FENERBAHÇE iŞTAHINI HiÇ KAYBETMEDi

İki rekortmen takımdan istediklerini sahaya daha fazla yansıtan taraf F.Bahçe’ydi. Maça önde baskıyla başladılar, 11’e 11 oynanan ilk 20 dakikada şutlarda 4-0, kornerlerde 2-0 öndelerdi. 10 kişi oynadıkları 70 dakika boyunca da mücadele iştahlarını kaybetmediler. Djiku atıldıktan sonra iki kişilik oynayan Fred başta olmak üzere büyük takım davranışı gösterdiler o 70 dakikada. Çok zor bir deplasmandan çok önemli bir galibiyet alarak son haftaya taşıdılar yarışı.

MANASIZ GERiLiMLER DÜN DE HAD SAFHADAYDI

Bir öneriyle tamamlamak istiyorum yazıyı... TFF, fikstürü çekerken derbi haftalarını manuel olarak önden ayarlıyor. Yani iki sezondur G.Saray-F.Bahçe derbisinin 37’nci hafta oynanması tesadüf değil. Bilinçli... Heyecanı artırmak, maçın daha da devleşmesini sağlamak gibi hedefleri var belli ki. Ancak ilk yarıdaki derbide hiçbir futbol oynanmadı, dün de manasız gerilimler vardı sahada.

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BU DERBi iÇiN EN UYGUN YER BEŞiNCi HAFTA

Benim TFF’ye önerim şu: Yeni sezonda Galatasaray-Fenerbahçe derbisini 37’nci haftaya koymaktan vazgeçin. Bence bu derbi için en uygun yer 5’inci hafta. Transfer sezonunun sonu, ilk milli maçların dönüşü. Benim fikrim elbette fikstürün tamamen özgür bırakılması yönünde... Ancak illa derbi tarihlerini manuel ayarlayacaksanız, lütfen yeni sezonda 37’nci haftaya koymayın bu maçı. Türkiye’nin en iyi iki takımı 180 dakika futbol oynadı, toplam yalnızca 1 isabetli şut izledik iki maçta. Bence daha fazlasını verebilir bu iki iyi takım.

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE 10 KİŞİYLE POZİSYON VERMEDİ

Derbiyi daha çok isteyen, bu maçı bir onur mücadelesi olarak gören taraf kazandı.

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Fenerbahçe, gerek taktiksel gerekse de mental açıdan bu maça çok iyi hazırlanmış. Sarı lacivertli ekip önemli eksiklerle gittiği Galatasaray deplasmanında, üstelik 70 dakikadan fazla bir süre bir kişi eksik oynamasına rağmen rakibine Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşu dışında pozisyon vermedi.

Maça ön alan baskısıyla başlayan İsmail Kartal’ın oyuncuları Galatasaray’ın pas yaparak rakip yarı sahaya geçmesine izin vermedi. Lucas Torreira ile Kerem Demirbay sürekli baskı altında kaldı ve Fenerbahçe’nin üzerine gidemedi. 10 kişi kaldıktan sonra da 2’nci bölge alan savunmasını çok iyi yaparak Galatasaray’a hiç alan vermedi.

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G.SARAY’DA MAURO iCARDi EN KÖTÜ MAÇINI OYNADI

Evinde tüm rakiplerine üstünlük kuran Okan Buruk’un takımı akan oyunda hiç pozisyon üretemedi. Fenerbahçe, tüm oyuncularıyla sahaya büyük bir karakter koyarken, Galatasaray’da dün iyi oynayan tek futbolcu dahi yoktu. İstikrar abidesi olarak tanıdığımız Lucas Torreira ve Fernando Muslera dahil hiçbir Galatasaraylı bekleneni veremedi.

Galatasaray’ın gol ümidi Mauro İcardi hiç pozisyona giremezken; rakip ceza sahasında sadece 2 kez topla buluştu ve isabetli şut atmadan maçı tamamladı. Arjantinliyi hiç bu kadar kötü görmemiştik. Keza Dries Mertens de hiç etkili olamadı.

SAHANIN EN iYiSi FRED’Di

Sahanın en iyisi ise orta alanı adeta tek başına kontrol eden Fred idi. Brezilyalı gerçekten de çok farklı bir seviyede. Neticede derbiyi daha çok isteyen, bu maçı bir onur mücadelesi olarak gören taraf kazandı. Hakem Arda Kardeşler kontrolü kaybedip bir çok pozisyonda kartlık faulleri kaçırmasına rağmen oyuncular iyi niyetliydi. Sadece Mert Hakan Yandaş’ın tahrikleri ile Lucas Torreira ve Dries Mertens’in kendilerini kolay yere atmaları ise izleyenlerin hoşuna gitmedi.

FIRAT AYDINUS: 10 KİŞİYLE NASIL OYNANIRI GÖSTERDİ

Bir tarafta puan ya da puanları alarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray diğer yanda 3 puan alarak Galatasaray’ın bu hedefini ve hevesini kırarak umutları son haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe... Maçın başlangıcı itibari ile Fenerbahçe daha kontrollü bir görüntü çizdi. Fauller neticesinde sık sık kesilen oyun ve gelen sarı kartlar akabinde 21. dakikada Djiku’nun 2. sarı kartıyla Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra dengelerin değiştiği düşüncesi içinde olan taraftar Galatasaray adına umduğunu bulamadı. Fenerbahçe ikinci bölgeye çekilerek kaptığı toplar ve ani geçişlerle tehlikeler yarattı.

AZ FUTBOL VE AZ POZiSYON

İlk yarıya baktığımızda sezonun ilk maçına benzer bir görüntü vardı. Oyunun fauller ile durduğu, az futbol, az pozisyon ama sert ve gerilimli, hakem kararlarının da etkili olduğu bir ilk yarıydı. Bu bölümde Galatasaray’ın Barış Alper ile Fenerbahçe’nin Fred ve Batshuayi ile bulduğu pozisyonlar vardı. İlk yarı bittiğinde dikkat çeken en önemli istatistik Galatasaray’ın 1, Fenerbahçe’nin 8 şutu olması ama her iki takım da hiçbir isabetinin bulunmamasıydı. Maç da 21 şutla bitti ancak sadece 1 isabet vardı. Ki o da Çağlar’ın golüydü.

2 KiŞiLiK OYNADILAR

İkinci yarıda da ilk devreye benzer bir tablo vardı. Kaybedecek bir şeyi olmamasına rağmen Fenerbahçe, Galatasaray gibi bir takımın sahasında 10 kişi ile nasıl oynanması gerektiğinin bir örneğini verdi. Duran toptan Muslera’ının hatası sonucu Çağlar’ın golü ile sarı lacivertliler 1-0 öne geçti. Golden sonra G.Saray her ne kadar beraberlik için F.Bahçe’inin üzerine gelse de 90 dakikaya baktığımızda Torreira’nın auta giden şutu dışında ‘bunu da nasıl kaçırdı’ denecek bir pozisyonu yoktu, ‘Livakovic şu topu da çıkardı’ diyeceğimiz bir sekans da yaşanmadı.

‘Beraberlik yeter’ düşüncesinin verdiği rahatlık sonrası Okan Buruk’un golden sonra gecikmiş müdahaleleri yetersiz kaldı.

Fenerbahçe’de 10 kişi kaldıktan sonra herkes iki kişilik ama özellikle Fred, Osayi ve Ferdi adeta 4 kişilik oynadılar. Hemen hemen 80 dakika 10 kişi oynayarak rakibine üstünlük kuran F.Bahçe haklı bir galibiyet ile umutlarını son haftaya taşıdı. G.Saray ise belki 1 puan çıkarmış olsa güle oynaya gideceği Konya’ya daha stresli bir havada gitmek zorunda kalacak.

Neticede son hafta itibariyle Galatasaray, Konya’dan 1 puan dahi çıkarsa şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe de şampiyonluk için İstanbulspor’u yenip Konya galibiyetini bekleyecek.