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ÇANAKKALE (İHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Çanakkale’de bir köy karantinaya alındı

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Çanakkale’de bir köy karantinaya alındı
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Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköy 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplanan Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Pazarköy köyünde görülen Covid-19 vakalarının ardından bulaşma riskini azaltmak için köyü 10 gün süreyle karantina altına aldı. Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun belirlediği şartlar doğrultusunda köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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