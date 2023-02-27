Can dostlarına vinçli yardım

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Depremlerin vurduğu Hatay Antakya’daki Terasevler Sitesi D Blok 7. kattaki dairenin penceresinde bir köpeği görenler hemen kamera kaydına alarak sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada, 20 gündür dairede mahsur kaldığı anlaşılan köpeğin kurtarılması için yardım çağrıları yapıldı. Yapılan çağrıların ardından bölgedeki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekibi hemen harekete geçti. Binaya giden ekipler, vinç yardımıyla daireye çıktı ve mahsur kalan köpeği kurtardı. Aşağı indirilen köpeğe kurtarma ekibinden bir kişi avucuna döktüğü suyu içirdi. Kurtaran ekipteki HAYTAP görevlisinin “Sen 20 gün boyuncu neler yaşadın güzel çocuğum. Allah’ına kurban olayım senin” demesi, sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı.