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Can dostlarına vinçli yardım

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#HAYTAP#Deprem#Kedi
Can dostlarına vinçli yardım
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 07:00

Hayvan Hakları Federasyonu ekipleri, Hatay ve Malatya’daki binalarda 20 gündür mahsur kalan bir köpek ile üç kediyi vinç yardımıyla kurtardı.

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Depremlerin vurduğu Hatay Antakya’daki Terasevler Sitesi D Blok 7. kattaki dairenin penceresinde bir köpeği görenler hemen kamera kaydına alarak sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada, 20 gündür dairede mahsur kaldığı anlaşılan köpeğin kurtarılması için yardım çağrıları yapıldı. Yapılan çağrıların ardından bölgedeki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekibi hemen harekete geçti. Binaya giden ekipler, vinç yardımıyla daireye çıktı ve mahsur kalan köpeği kurtardı. Aşağı indirilen köpeğe kurtarma ekibinden bir kişi avucuna döktüğü suyu içirdi. Kurtaran ekipteki HAYTAP görevlisinin “Sen 20 gün boyuncu neler yaşadın güzel çocuğum. Allah’ına kurban olayım senin” demesi, sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı.

Can dostlarına vinçli yardım


BİRİ HAMİLE ÇIKTI

HAYTAP ekipleri, Malatya Emeksiz’de de hasarlı bir binada mahsur kaldıkları sosyal medyadan duyurulan 2 kediyi vinçle dairelere girerek kurtardı. HAYTAP sosyal medya hesabından, “2 dostumuz kurtarıldı. Bir dostumuz hamileymiş 20 gündür çaresiz bekliyorlar. HAYTAP Malatya ekiplerimiz canlarımızı kurtardı ve tedavilerine başlandı. Ulaşabildiğimiz her cana ulaşmaya çalışıyoruz“ paylaşımı yaptı.

HAYTAP ekipleri, Hatay’da bir apartmanda 20 gündür mahsur kalan ‘Yumak’ adlı kediyi de vinçle eve girerek kurtardı.

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#HAYTAP#Deprem#Kedi

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