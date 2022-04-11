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Cami girişine FETÖ elebaşı Gülen'in yazdığı kitap bırakıldı

#FETÖ#Kitap#Cami
Cami girişine FETÖ elebaşı Gülenin yazdığı kitap bırakıldı

Kayseri'de Gülük Camisi girişine biri terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı, 12 kitap bırakıldı. Polis, kitapları bırakan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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 Olay, Melikgazi ilçesi Şehit Nazım Bey Bulvarı’ndaki tarihi Gülük Camii’nde meydana geldi. Cami önünde kapatılan Zaman gazetesi yayınlarına ait 12 kitap gören cami imamı, polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı kontrollerde bırakılan kitaplardan birinin terör örgütü FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yazdığı 'Sonsuz Nur' olduğunu belirledi. Polis, aralarında yasaklıların da olduğu 12 kitaba el koydu.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kitapları bırakan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

Cami girişine FETÖ elebaşı Gülenin yazdığı kitap bırakıldı

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#FETÖ#Kitap#Cami

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