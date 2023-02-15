Çadır kentlere çamaşırhane kurulmalı

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Başkanı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu eski Başkanı Prof. İrfan Şencan, depremin ilk haftası geride kalırken hijyen konusunda depremzedelerin karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı atılması gereken kritik adımları şöyle sıraladı:

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AŞILAMALAR TAMAMLANMALI

“İlk hafta depremzedelere yaralanmalar, kırıklar, ezikler, genel durum konusunda sağlık hizmeti verilir. Ama ikinci hafta kalp, şeker, tansiyon, kanser, kan hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar gibi kronik hastalıkları yönetmek, organize etmek, rutine sokmak gerekir ki bu kişilerin sayısı depremde yaralananlardan hatta bölgede yaşamaya devam edenlerden daha fazla. İkinci adım olarak deprem bölgesi salgın hastalıklar ve aşılama çok önemli ki bu takip bölgeden ayrılanlara da gittikleri yerlerde yapılmalı. Örneğin kızamık, suçiçeği, hepatit A’dan aşıyla korunmak mümkün. Rutin aşılamayı mutlaka tamamlamak gerekir, deprem bölgesinde değilse de gittikleri şehirlerde acilen bu aşıların tamamlanması önemli.

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KATI ATIKLAR TOPLANMALI

Deprem bölgesinde en kritik konu soğuktan korunma, ikincisi çadırlar ve konteynerlerde kalabalık ve sıkışık bir yaşam düzeni olacak ki bu da solunum yolu enfeksiyonları açısından riski artırıyor. İnsanların hem bireysel gıda içerikli, yemek, meyve, sebze gibi katı atıkları hem de dışkı, tuvalet sistemi atıkları haşareleri, fareleri bölgeye çekecektir. Bunun için katı atıkların düzenli olarak toplanıp bertaraf edilmesi gerekir. Yine çok önemli bir nokta yerin üstü gibi altı da hasar gördü, dolayısıyla içme suyu ve kanalizasyon sistemleri kırıldı, çatladı. Şebeke suları verilmeye başlansa, klorlansa da evlere giriş noktalarında çatlaklar, kırıklar varsa kanalisazyonla içme suyunun karışma riski bulunuyor ki bunun bertaraf etmek için kullanılan şebeke sularının yeniden klorlanması, meyve sebzenin klortablet veya çamaşırsuyu (uygun ölçülerde, seyreltilerek hazırlanmalı) ile yıkanması gerekir. İçme suyu olarak da uzunca bir süre kapalı suların kullanımı önemlidir. Bitlenme ve uyuz, sadece depremzedelerin değil büyükşehirlerde dahil zaman zaman herkesin başına gelen bir sorun ama burada kalabalıkta yaşam dolayısıyla artış görülebilir. Erkenden fark edip uygun tedaviye geçilmesi gerekir.

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TOZDAN MANTAR ENFEKSİYONU

Bölgeye hızla ortak çamaşırhaneler kurulup, temiz su tedarikiyle çamaşırların yıkanıp kurutulması da önemli. Ortak makinede çamaşırların aile aile yıkanmasında bir sakınca yok, uyuz ve bit makineden bir başka aileye geçmez. Bir önemli sorun da molozların, hafriyatın kaldırılması sırasında insanlarda solunum yolu kaynaklı sıkıntılar yaratabilir, astım, koah varsa bunları artırabilir. Aynı zamanda mantar enfeksiyonlarına da sebep olabilir. Bu molozların solunması, ümmin sistemi düşük, diyabet hastası, hematoloji hastalarında risk yaratır ki, 1999 Düzce depreminden sonra sık görmediğimiz mantar enfeksiyonları toz toprak soluyanlarda gördük.”

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KADIN PEDİ VE ÇOCUK BEZİ ACİL İHTİYAÇ

Ayni yardımların deprem bölgesine ulaştırılması konusunda Alo144 hattından destek vermeye çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün güncel ihtiyaç listesinde de gıda kolisi, konserve ve mamanın yanı sıra kadın pedi, çocuk bezi, su, içecek, temizlik hijyen malzemeleri, battaniye, ayakkabı, ısıtıcı, tüp, powerbank, pil, yetişkin-çocuk kışlık giysi, yatak-yorgan-yastık, jeneratör ve katı yakıt bulunuyor.

TELEFONDA YARDIM TOPLAYANLARA İNANMAYIN

İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla vatandaşlara, telefonda deprem yardımı toplama-dağıtma bahanesiyle para ve hesap bilgisi isteyenlere inanılmaması, bankacılık şifresinin kimseyle paylaşılmaması uyarısı yaptı.

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KONTEYNER, ÇADIR SEYYAR TUVALET

Bölgeden gelen taleplere göre acil ihtiyaç listesini güncelleyen AFAD’ın yardımseverlerden beklediği listede şunlar var:

Çadır, konteyner, seyyar WC ve banyo, mobil mutfak, elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun sobası, odun- kömür sobası, cep ısıtıcısı, powerbank, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, bot, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabı, kadın-erkek polar, içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu-yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak-bardak-çatal-kaşık, tava, ketıl, çocuk-yetişkin bez, kadın pedi, hijyen seti, bot, süt, kavurma-barbunya-peynir konserve, kaşar-peynir-zeytin, çay-kahve, hazır gıda. Kuru gıda, erzak, mama, biberon, emzik.