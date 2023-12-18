Bütçe manzaraları: Bakan Koca uzun konuşunca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine ayrılan 30 dakikalık sürede konuşmasını tamamlayamadı.

Çok sayıda tablo ile yaptığı konuşmasını verilen ilavelere rağmen bitiremeyince Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ “İçişleri Bakanımızdan keseceğiz artık” uyarısında bulundu.

BENDEN Mİ ALDINIZ

Bakan Fahrettin Koca konuşmasını bitirince, Bekir Bozdağ kürsüye Ali Yerlikaya’yı davet ederek, “Süreniz 25 dakikadır” dedi. Yerlikaya’nın “Benden mi aldınız süreyi” demesi üzerine de Bozdağ, “Evet, toplamı 1 saat toplamdan kestim” dedi. Konuşmaların ardından Koca ve Yerlikaya komisyon sıralarında gülümseyerek süre kesintisini konuştu.