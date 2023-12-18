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Bütçe manzaraları: Bakan Koca uzun konuşunca

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#TBMM#Bütçe#Fahrettin Koca
Bütçe manzaraları: Bakan Koca uzun konuşunca
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 07:00

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerde yaşanan anlar ise Hürriyet objektifine yansıdı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine ayrılan 30 dakikalık sürede konuşmasını tamamlayamadı.

Bütçe manzaraları: Bakan Koca uzun konuşunca

Çok sayıda tablo ile yaptığı konuşmasını verilen ilavelere rağmen bitiremeyince Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ “İçişleri Bakanımızdan keseceğiz artık” uyarısında bulundu.

Bütçe manzaraları: Bakan Koca uzun konuşunca

BENDEN Mİ ALDINIZ

Bakan Fahrettin Koca konuşmasını bitirince, Bekir Bozdağ kürsüye Ali Yerlikaya’yı davet ederek, “Süreniz 25 dakikadır” dedi. Yerlikaya’nın “Benden mi aldınız süreyi” demesi üzerine de Bozdağ, “Evet, toplamı 1 saat toplamdan kestim” dedi. Konuşmaların ardından Koca ve Yerlikaya komisyon sıralarında gülümseyerek süre kesintisini konuştu.

 

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#TBMM#Bütçe#Fahrettin Koca

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