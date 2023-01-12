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Bursa'daki kiralık ev ilanı şaşkına çevirdi! 'Şaka gibi ama gerçek'

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#Bursa#Kira#Emlak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 10:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk ve bakımsız dairenin kiralama fiyatı, görenleri şaşkına çevirdi.

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İnternet sitesinde kiralık olarak 4 bin 500 TL'den ilana konulan dairenin fotoğrafları ise ilanı görenlerin tepkisini çekti. Art arda sıralanan görsellerde evin metruk binadan farksız olduğu, kapı ve pencerelerinin kırık olduğu görüldü. Ayrıca tuvalet dâhil evin her noktasının bakımsız olması da ilanı görenlerin dikkatinden kaçmadı.

Öte yandan ilanın açıklamasında 2+1 daire olduğu belirtilirken, dairenin sadece bekârlara verileceği ve evde kalacak kişi sayısının fark etmeyeceği belirtildi.

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Metruk ve bakımsız evin kira ücretinin 4 bin 500 TL olduğunu gören Fırat Y. (26), 'Bu evde köpek bağlasan durmaz' diyerek tepki gösterdi.

Bursadaki kiralık ev ilanı şaşkına çevirdi Şaka gibi ama gerçek

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İlandaki numarayı arayarak daire hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Fırat Y., "Dün arkadaşıma ev lazımdı, bizde internete girdik ev baktık. Sonra burayı gördük. Herhalde şaka yapıyorlar, öyle bir şey yok herhalde. Sonra inanmadım emlakçıyı aradım, evin burada olduğunu söyledi.

Gelip eve baktım. Yani bu evde köpek bağlasan durmaz maalesef ve aileye vermiyorlarmış; fabrika işçilerine falan veriyorlarmış, onlarda insan değil herhalde öyle dediklerine göre. Yani bildiğin hayvan bağlasan durmayacak bir yer. Şaka gibi ama gerçek 4 bin 500 liraya bu ev" dedi.

Bursadaki kiralık ev ilanı şaşkına çevirdi Şaka gibi ama gerçek

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#Bursa#Kira#Emlak

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