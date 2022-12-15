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Ev sahibinin kiracıya yaptıkları pes dedirtti! Baca borusundan müzik eziyeti

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#Bursa#Kira#Ev Sahibi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 09:57

Bursa’nın İznik İlçesinde bir ev sahibi alt katta oturan kiracısının çıkması için tencere tava ile gürültü yapıp, gece yarısı baca borusundan müzik çalıyor. Müzikli işkenceye maruz kalan kiracı ise o anları saniye saniye kayda aldı.

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Bursa’nın İznik ilçesinde 4 çocuk babası Nusret Durmaz’ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan Durmaz, üst katta oturan ev sahibi Tenzile B. nin psikolojik baskılarına maruz kaldı.

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BACA BORUSUNU DELİP MÜZİK DİNLETTİ

Evin içinde zıplayan tencere tava çalan ve bununla yetinmeyen ev sahibi baca borusunu delerek alt kata gece müzik dinletti. Resmen işkence yaşayan kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile tek tek kayda aldı.

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Kayıt esnasında ev sahibi kadının kiracının evine baca deliğinden müzik dinletmesi, evi basması ve saldırması da görüntülerde yer aldı. Kiracı durmaz İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Ev sahibinin kiracıya yaptıkları pes dedirtti Baca borusundan müzik eziyeti

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Korku dolu anları anlatan kiracı Durmaz, “2 yıldır bu evdeyiz. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk” dedi.

Ev sahibinin kiracıya yaptıkları pes dedirtti Baca borusundan müzik eziyeti

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#Bursa#Kira#Ev Sahibi

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