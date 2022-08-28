Burç için çocuğun doğum tarihini değiştirenler! Doktorlar nasıl tepki veriyor?

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Astrolojik haritasını inceleyerek doğum zamanına göre bebeğin karakterini belirlemek isteyen, kendi burcu ile anlaşabilecek burçları tercih eden, bu nedenle doğumlarını planlayarak istedikleri günlere denk getiren anne-baba adayları, artık doğacak bebeğin yükselen burcunu da hesaplayarak doğumun gerçekleşeceği saat dilimini bile belirlemek istiyor.

Bu yöntem son dönemlerde hem ülkemizde hem de dünyada oldukça popüler hale geldi.

Tıpkı bizdeki forum sitelerinde olduğu gibi ABD merkezli sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit'te de bu trendle ilgili pek çok başlık açılmış. 'Doğacak bebeğinin burcunu önceden planlayan var mı?' başlığının altındaki yorumlardan bazıları şöyle:

“Kocam, bir sonraki bebeğimizi burcuna göre planlamak istediğim için deli olduğumu düşünüyor, ben ise böylece başka bir çocuğumuz olduğunda hepimizin burcu uyumlu olacak diye düşünüyorum.”

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"Bence plan yapmak harika bir fikir! Ben planlı bir bebeğim ve ailemle inanılmaz güzel bir ilişkimiz vardı.”

“Hayatıma bir Terazi daha ekleme fikrini seviyorum. Burcu Terazi olan üç yakın arkadaşım var, bu yüzden belki işe yarayabilir diye düşündüm!”

Arizona'da yaşayan 30'lu yaşlarında Kova burcu Barbara, ABD basınına yaptığı açıklamada, eğer doğum yaparsa, bebeğinin Başak burcu olmaması için ciddi bir çaba göstereceğini söyledi. Barbara, “Tanıdığım her Başak burcunun bana erişemediğim veya anlamlandıramadığım bir paralel dünyada yaşıyorlarmış gibi hissettirdiğini ve beni strese soktuğunu inkâr edemem. Çoğu şeyin mantıklı bir açıklaması olduğunu düşünürüm, mantıklı ama kanıtları dikkate alarak… Başaklar diğer burçlardan daha fazla sinirlerimi bozuyor" dedi.

HER BEBEK KENDİ KADERİ VE ONU BELİRLEYEN GEZEGEN ETKİLERİ ALTINDA DOĞMALI

Astrolog Didem İlhan, doğacak bebeğin doğum günü ve saatini ayarlama talebiyle astrologlara danışan çok sayıda anne adayının olduğunu, kendisine böyle bir taleple gelenlere genellikle "Doktorunuz hangi tarihi ve saat dilimini tercih ediyor?" diye sorduğunu söyledi.

İlhan, gökyüzünün daha olumlu olduğu dönemlerin bulunduğunu ancak her bebeğin kendi kaderi ve onu belirleyen gezegenin etkileri altında doğması gerektiğini belirtirken, "Ancak eğer hamilelik takibini yapan doktor tarafından esneklik var ise saat ya da gün tayini konusunda öneride bulunabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bebek bekleyen ebeveynlerin yaşadıkları stres ve endişeyi biraz hafifletmek umuduyla astrolojiye başvurmasına şaşmamalı. Londra Brunel Üniversitesi psikoloji bölümünde din ve doğaüstü inançların kültürel evrimini araştıran öğretim görevlisi Aiyana Willard, bu ailelerin çocukları için mümkün olan en iyi sonuçları sağlamak istediklerini, ancak doğumun çoğunun kontrollerinin dışında olduğunu söyledi. Willard, "Bir çocuğun doğacağı günü yani dolayısı ile burcunu planlamak, ebeveynlerin durumu daha fazla kontrol altında hissetmelerine yardımcı olabilir" dedi.

Evet sezaryen doğumların günü önceden doktor tarafından belirleniyor ancak doğum saatine kadar plan yapmak ve her şeyin anne adayının isteğine göre ayarlanması ne kadar doğru? Üstelik doğumu kendi doğum günlerine, evlilik yıldönümlerine ya da başka özel tarihlere denk getirmeye çalışanlar da oluyor. Peki, kadın doğum uzmanları, böyle taleplerle gelen anne adaylarına nasıl tepki veriyor?

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‘ÖZEL GÜN TERCİHİ HİZMET KALİTESİNİ AZALTIR’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ

Sezaryen doğum için en uygun gebelik haftası 39'uncu haftadır. Yani 38 haftanın tamamlanmış olması idealdir. Sezaryen 39'uncu haftada yapılırsa, normal vajinal doğuma en yakın komplikasyon ihtimali söz konusu olur. Bu nedenle planlama bu haftalar arası yapılabilir.

Bunun dışında, sezaryenin gündüz saatlerinde yapılması tercih edilmelidir. Sezaryen asla basit bir cerrahi değildir ve bu bakımdan destek alınabilecek diğer hekim ve sağlık personellerinin tam kadro bulunabileceği mesai saatlerinde yapılması olası riskler açısından daha güvenli olacaktır. Kan transfüzyonu gerekecek durumlarda da bu hizmete ve kan vericilere ulaşabilme ihtimali gündüz saatlerinde daha uygundur.

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Sezaryen eğer tıbbi bir zorunluluk sebebiyle yapılıyorsa en kısa süre içinde bebeğin çıkartılması, kısa ve uzun dönem için çocuğun sağlığı açısından önemli olabileceğinden doktorun önerisini önemsemek gerekir.





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Aynı zamanda doğumların ve planlı sezaryenlerin doktorlara yapılacak motivasyon ve teşviklerle özellikle bayram, yılbaşı, sevgililer günü gibi birtakım özel günlere denk getirilmesiyle bu günlerdeki doğum sayısının artırılması hizmet kalitesini azaltır. İş yoğunluğu, sağlık çalışanları ve hekimlere bağlı birtakım komplikasyonların ortaya çıkması ihtimalini de artıracaktır.

‘BEBEĞİN SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEDİĞİ SÜRECE İSTEKLERİNE SAYGI DUYUYORUM’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz



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Ebeveynler, hamileliklerini arzu edilen doğum aylarına/burçlara denk gelecek şekilde zamanlıyorlar ve bu yıllar öncesine uzanan bir inanç. Çocuklarının dokuz ay sonra doğru zamanda doğması için gebe kalmayı planlayan pek çok aile var.

Takip ettiğimiz ve doğumlarını planladığımız gebelerden ben de günlük pratiğimde burçlara göre gün hatta saat talebi ile karşılaşıyorum. Eğer planlı bir doğum yaptıracaksak, anne ve bebeğin sağlığını tehdit etmediği sürece, gebelerimin isteklerine saygı uyuyorum. Hastane şartları uygun olduğu sürece onların isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum.





‘SIRF BU NEDENLE BEBEĞİ ERKEN DOĞURMAYI İSTEMEK KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Kocatepe

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Bebeğin burcunu, hatta astroloğa danışarak yükselen burcunu da ayarlayarak doğum tarihini ve saatini belirlemek isteyen anne-baba adayları elbette oluyor. Bunun haricinde bebeğin doğacağı günü baba adayının, anne adayının, hatta büyükannelerin veya büyükbabaların doğum günlerine ayarlamak isteyenler var. Bazıları da tam tersine doğum günleri karışmasın diye bebeklerinin doğumunun ailedekilerin doğum günlerine denk gelmemesini isteyebiliyor. 2012 yılına kadar gün ay ve yılı aynı olsun diye 05.05.2005, 08.08.2008 tarih belirleyenler de oluyordu. Daha da öteye giderek doğum günü tek sayı olsun/çift sayı olsun diye belirleyenler de hâlâ var.





Eğer tıbbi bir sakıncası yoksa ben bunu o kadar da anormal bulmuyorum. Mümkün olduğu kadar da uyguluyorum ama sırf bu nedenle bebeği daha erken doğurmak isteyenler de olabiliyor ki bu kabul edilebilir bir şey değil.

Bir de şunu unutmamak gerekir: Saat belirlemek o kadar kolay değil. Gün belirlemek kolay olabilir ama artı eksi 10 dakikalık aralıkları isteyenler açısından söylüyorum, saat belirlemek ameliyathane gibi ortamlarda gecikmeler olabileceği için mümkün olmayabiliyor...

‘BEBEKLER KENDİ GELECEKLERİ ZAMANI KENDİLERİ TESPİT EDİYOR’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Melis Gökçe Koçer Yazıcı

Planlı yapılan sezaryenlerde gün ve ortalama bir saat belirlemek mümkün ama acil yapılacak sezaryenlerde herhangi bir saat veya gün planlaması yapılamaz. Hatta planlı yapılacak sezaryenlerde bile anne adayı katta yatarken yapılan tetkiklerinde herhangi bir sıkıntı görüldüğü takdirde acil olarak ameliyathaneye alınması gerekebiliyor.

Benim düşünceme göre bebekler kendi gelecekleri zamanı kendileri tespit ediyor. Bunlar bazen acil oluyor. Bazen de o anın getirdiği bazı sıkıntılarla planlanan saat ertelenebiliyor ya da öne çekilebiliyor. Dolayısıyla bunu planlamak her zaman mümkün olamayabilir.





Anne ve bebeğin takiplerinde doktoru ya da onu takip eden yetkili sağlık görevlisi herhangi bir acil durum tespit ederse hastanın belirlenen saatinden daha önce operasyona alınması uygun olur, aksi takdirde annede ve/ya bebekte geri döndürülemeyen bazı problemler oluşabilir.

Örneğin annenin gebelik zehirlenmesi dediğimiz preeklampsi durumu ortaya çıktıysa bu durumda belirlenen zaman ya da saatte doğumu gerçekleştirilmesi ısrarla istendiği takdirde anne ya da bebek ölümü dahil pek çok durumla karşı karşıya kalınabilir. Ya da takiplerde bebek yaşına göre küçük kaldıysa, suyu azaldıysa, kalp atışlarında herhangi bir düşme ya da problem tespit edildiyse doğum saati düşünülmeksizin bebeğin hayatı ön planda tutularak doğum gerçekleştirilmeli.

‘HANGİ BURÇTA DOĞACAĞINDAN ZİYADE SAĞLIKLI DOĞMASI ÖNEMLİ’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar

Sadece burçlara uyum açısından olmasa da belli bir tarihte doğum talebiyle gelen hastalarımız oluyor. Bu durumda ancak tıbbi endikasyon nedeniyle sezaryen olacaksa ve bebek 38'inci haftasını tamamlamışsa annenin istediği bir tarihte yapabiliyoruz. Burada altını çizmek istediğim nokta sezaryen için tıbbi endikasyonun olması ve gebeliğin 38'inci haftasını doldurmuş olmasıdır. Elbette farklı bir acil durum olmadığı sürece…

Bizim için en önemli kriter annenin ve bebeğin sağlığının korunmasıdır. Çünkü olması gereken tarihten önce gerçekleştirilecek doğumlarda bebeğin akciğer gelişimi tamamlanmamış oluyor. Bu durumda doğum sonrasında bebek birtakım komplikasyonlarla karşılaşabiliyor. Bebeğin nefes alma şikâyeti olabiliyor veya yeni doğan yoğun bakıma ihtiyaç duyabiliyor. Bu nedenle ancak haftası tamamlanmış gebelere bu anlamda yardımcı olabiliriz.

Elbette annenin sancılarının başlaması ya da farklı bir tıbbi durumla karşılaşılırsa da o zaman hastayı acil sezaryene alabiliyoruz, o zaman beklemiyoruz. Bence aileler için de asıl önemli olan çocuklarının hangi burçta doğduğundan ziyade sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesidir.