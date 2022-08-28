Adana Demirspor'da Vincenzo Montella ile Mario Balotelli arasında tartışma! Bir anda üzerine yürüdü...

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Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Balotelli ile Montella arasında tartışma yaşandı.

BALOTELLI'NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Karşılaşmanın ardından Mario Balotelli ile hararetli bir konuşma gerçekleştiren Montellla, öfkeyle İtalyan golcünün üzerine yürüdü.

Montella ile Balotelli arasına teknik heyet ve futbolcular girerken tartışmanın büyümesi önlendi.

Teknik heyet ve futbolcular, Balotelli'ye bir hayli öfkeli olan Montella'yı sakinleştirmekte güçlük çekti.

MONTELLA'DAN İLK AÇIKLAMA

Maç sonunda bu tür gerginliklerin yaşanabileceğini söyleyen Montella, "Bu konuda bir şey söylememe gerek yok. Sadece kendi beklentilerimin altında kaldığını söyleyebilirim. Maçın sonunda böyle gerginlikler olabilir. Başka bir şey eklemeyeceğim." diye konuştu.

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TARTIŞMANIN NEDENİ...

İkinci yarının başında Dzyuba'nın yerine oyuna dahil olan Balotelli, son dakikalarda çalım denedi ve kaptırdığı top sonrası Ümraniyespor tehlikeli atak yakaladı. İtalyan teknik adam Montella'nın yıldız golcüye pas vermediği için tepki gösterdiği öğrenildi.

OLAY ADAM BALOTELLI

Futbol sahalarının en aykırı isimlerinden Balotelli’nin daha önce de Roberto Mancini ile tartışma yaşamıştı.

ROBERTO MANCINI İLE KAVGA ETTİ

Manchester City’de Roberto Mancini ile kavgası haftalarca konuşuldu. Antrenmanda deyim yerindeyse birbirine giren ikilinin görüntülerine rağmen Mancini onun için “Takım arkadaşı olsaydım onu her gün döverdim. Deli ama onu çok seviyorum" dedi.

SEVGİLİSİ RAFAELLA'YA STRİPTİZ KULÜBÜ ÖZRÜ

Striptiz kulübü olayından sonra sevgilisi Rafaella’ya kendini affettirmek için attığı gol sonrası “Seni seviyorum Rafaella” yazılı tişörtünü gösterdi.

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PARK CEZALARINDAN MASERATI'SİNE EL KONDU

Toplam 10 bin dolardan fazla hatalı park cezası ödeyen İtalyan forvetin Maseratti’sine 27 kez el kondu.

MANCINI YAPTIĞI ŞIMARIKLIĞI AFFETMEDİ

Bir hazırlık maçında kaleciyle karşı karşıyayken kaleye vurmak ya da pas vermek yerine şımarıkça bir hareketle topu dışarı atınca Mancini tarafından hemen kenara alınmıştı.

Brescia’da disiplinsiz tavırları nedeniyle sık sık idmanlardan kovuldu.

JOSE MOURINHO 'SARI GÖRME' DEDİ ANCAK DİNLEMEDİ, KIZARDI

Inter’de oynarken Şampiyonlar Ligi’nde Rubin Kazan maçına çıkan Balotelli, Mourinho’nun “Tek forvetimsin, sarı kartın var, sakın kart görme” uyarısını dikkate almayarak, 2. yarının hemen başında kırmızı kart gördü.