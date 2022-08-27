Canlı: Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de Adana Demirspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor.
Maçta ilk devre sonucu
Adana Demirspor 1-0 Ümraniyespor
Gol: 6' Rodrigues
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Ndiaye’nin pasında topla buluşan Kevin Rodrigues'in yaklaşık 35 metreden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’ın solundan ağlara gitti. 1-0
14. dakikada Rodrigues’in defans arkasına gönderdiği topta Akintola'nın aşırtma vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti.
22. dakikada soldan Lenjani'nin ortasında ceza alanında topa yükselen Avounnou'nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
38. dakikada Ndiaye pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues’in şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Bjarnason, Akintola, Onyekuru, Dzyuba
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Sackey, Avounou, Mrsic, Metehan, Bettaieb
ADANA DEMİRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor Ümraniyespor maçı saat 21:45’te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı izlenebilecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Süper ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Adana Demirspor 6 puanla 6. basamakta yer alıyor. 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Ümraniyespor ise 1 puanla ligde 15. sırada bulunuyor.