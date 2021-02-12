Bu aşı bize iyi geldi! Uzmanlar ilk sonuçları değerlendirdi: Aşı olanlarda hiç entübe yok

Sağlık çalışanları başta olmak üzere ilk doz aşıları yapılan yaklaşık 2 milyon kişinin ikinci dozuna dün başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilk doz aşılama sonuçlarıyla ilgili verileri paylaştı. Yeni Şafak’a konuşan Koca, “Şu ana kadar aşı olup, üzerinden 10 gün geçtikten sonra entübe olan tek bir kişi dahi yok. Kullandığımız aşı, virüse yakalananların ‘ağır hasta’ durumuna gelmesini önlüyor. Sinovac, virüsün mutasyona uğramış halinden en az etkilenen aşı. Şu ana kadar yan etkiler beklediğimizden daha az. Aşılamaya bağlı ağır bir durum ya da herhangi bir ölüm vakası yaşanmış değil” dedi.

14 Ocak’ta başlayan aşı uygulamasının ilk sonuçlarını Bilim Kurulu üyeleri de şöyle değerlendirdi:

‘ALT BİRİM İNCELİYOR’

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Bakanlıkta aşının yan etkilerini yakından takip eden bir alt birim var. İncelemeler sonucu görüldü ki önemli bir yan etki yok. Aşıdan sonra korona kapanlarda bile hastalık hafif geçmiş. İnaktif aşıyı verdikten sonra, vücudun bağışıklık yanıtı yukarı doğru bir eğim göstermiş. Tabii ki istenen etkinin oluşması için ikinci dozun yapılması önemli. Mutasyonlu virüse karşı inaktif aşıların, kesin olmamakla birlikte, diğer tür aşılara göre bir miktar daha fazla koruyuculuk sağlayabileceği de yayınlarda görülmekte.

‘ÖNEMLİ BİR YAN ETKİ YOK’

Prof. Dr. Pınar Okyay: Bizim de kendi hastanelerimizde, küçük gruplarda izlemelerimiz var. Orada da aşının yan etkisi ihmal edilebilir düzeyde. Yani kolda ağrı, baş ağrısı gibi yan etkileri var. Sağlık Bakanlığı da önümüzdeki günlerde yan etkilerin tamamını açıklayacak. Taşıma kolaylığı olan bir aşı. Bende de çok az baş ağrısı oldu. Çevremde aşı olup ‘sorun yaşadım’ diyen olmadı. Ancak şunu unutmamalıyız. Aşı önlemler paketinin sadece bir ögesi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uyulmalı. Nüfusumuzun büyük bölümü aşılanana kadar dikkat edilmeli.