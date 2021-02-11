DHA- AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan Erdoğan, "Ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Erdoğan, Telegram hesabından "Ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" paylaşımını yaptı.
Erdoğan, aşının ilk dozunu 14 Ocak'ta olmuştu.
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