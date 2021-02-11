Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Erdoğan, Telegram hesabından "Ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" paylaşımını yaptı.

Erdoğan, aşının ilk dozunu 14 Ocak'ta olmuştu.