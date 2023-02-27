Bölgede salgın riski var mı? Sağlık Bakanı Koca CNN Türk ekranlarında açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da AFAD Merkezi'nde yapılan toplantının ardından CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Bölgedeki salgın riski var mı sorusuna Bakan Koca "Şu an 11 ilimizde herhangi bir salgın söz konusu değil. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Buna göre önlemlerimizi alıyoruz. Bu konuda hassas davranıyoruz. Önemli olan şu an Güvenli gıda, su ve tuvalet sağlamak. Şu anda biz Hatay'da ağırlıklı olarak suyu verilebiliyoruz. Defne de yüzde 50 oranında Hatay'ın diğer ilçelerinde ise yüzde 90 oranında veriliyor" dedi.

AŞI TAKİBİ NASIL YAPILIYOR

Bakan Koca yenidoğan bebeklerde ve çocuklarda AŞI takibine ilişkin "Aşı takibini Aile Sağlığı Merkezlerimiz çadırkentlerde uygulamaya devam ediyor. Çocuklarımızın aşı takibi yapılıyor. Çadırlarda aşılamalar yapılıyor" dedi.

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ENKAZ TOZU İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Bakan Koca enkaz kaldırma çalışmalarda ortaya çıkan toz için de "Enkaz alında çalışan herkesin maske takması gerekiyor. Enkaz tozlarından maske önemli oranda korur. Alanlarda UMKE ekipleri maske dağıtıyor. Bu anlamda enkaz çalışmasın olduğu bölgede hem çalışanlar hem de bölgede takılması önemli. Enkaz bölgesinde bulunan çadırlarında yerleri değiştiriliyor" açıklamasını yaptı.