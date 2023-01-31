Boğaziçili öğrencilere 25 yıla kadar hapis istemi

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Savcı öğrencilerin 3.5 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bir öğrencinin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘izinsiz gösteri yapma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘hakaret’ suçlarından 4 yıl 8 aydan 23 yıl 4 aya, bir öğrencinin ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’,’izinsiz gösteri yapma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘mala zarar verme’ suçlarından 4.5 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme sanıkların son savunmalarını yapmaları için son kez süre vererek duruşmayı erteledi.