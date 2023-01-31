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Boğaziçili öğrencilere 25 yıla kadar hapis istemi

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#Boğaziçi Üniversitesi#Öğrenci#Hapis
Boğaziçili öğrencilere 25 yıla kadar hapis istemi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:00

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektörlük atamasını protesto etmek için yapılan gösterilerde Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin makam aracının üzerine çıktıkları ve bir güvenlik görevlisinin boğazını sıktıkları iddia edilen 14 öğrenci hakkında açılan davanın ilk duruşması İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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Savcı öğrencilerin 3.5 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bir öğrencinin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘izinsiz gösteri yapma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘hakaret’ suçlarından 4 yıl 8 aydan 23 yıl 4 aya, bir öğrencinin ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’,’izinsiz gösteri yapma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘mala zarar verme’ suçlarından 4.5 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme sanıkların son savunmalarını yapmaları için son kez süre vererek duruşmayı erteledi. 

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#Boğaziçi Üniversitesi#Öğrenci#Hapis

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