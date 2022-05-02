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Boğa heykelinin restorasyonu yeni tamamlanmıştı! Kadıköy'de ilginç anlar

#Kadıköy#Heykel#İstanbul

Bir hafta önce üzerindeki delikler ve aşınmalar nedeniyle bakıma alınan Kadıköy'ün simgelerinden Boğa Heykeli, restorasyonunun tamamlanmasının ardından açıldı. Çok sayıda kişinin heykelin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

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1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.

Boğa heykelinin restorasyonu yeni tamamlanmıştı Kadıköyde ilginç anlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin bakım çalışmaları için 24 Nisan 2022'de heykelin etrafını bariyerlerle kapattı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından heykel tekrar açıldı. Ancak ilk günden çok sayıda kişinin heykelin üzerine çıkarak poz vermesi dikkat çekti.
Boğa heykelinin restorasyonu yeni tamamlanmıştı Kadıköyde ilginç anlar

HEYKELİN ÜZERİNDE POZ VERİP "DUYARLI OLUN" DEDİ

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Boğa Heykeli'nin üzerinde fotoğraf çektiren Kenan Kılıç, "Bunun korunması ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz" dedi. Boğanın üzerinde olduğunun hatırlatılması üzerine Kılıç "İnsanlarda merak duygusu var. O yüzden elde olmadan biniyor insan" diye konuştu.

Boğa heykelinin restorasyonu yeni tamamlanmıştı Kadıköyde ilginç anlar

Süleyman Birlik ise "Boğa Kadıköy'ümüzün bir simgesi. Üzerine çıkmadan zarar vermeden fotoğraf çekilmeleri daha iyi olur. Kadıköy'ün simgesine biraz değer gösterelim. Bunu burada saklayalım uzun yıllar boyunca. Herkes açısından daha iyi olur, turistlerimiz açısından da daha iyi olur. Üstünü çıktıkları sürece zarar görür bu heykel. İnsanları uyarmamız lazım ama belli bir süre sonra da insanları uyaramıyorsunuz" şeklinde konuştu.
Boğa heykelinin restorasyonu yeni tamamlanmıştı Kadıköyde ilginç anlar

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#Kadıköy#Heykel#İstanbul

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