Boğa heykelinin restorasyonu yeni tamamlanmıştı! Kadıköy'de ilginç anlar

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1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin bakım çalışmaları için 24 Nisan 2022'de heykelin etrafını bariyerlerle kapattı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından heykel tekrar açıldı. Ancak ilk günden çok sayıda kişinin heykelin üzerine çıkarak poz vermesi dikkat çekti.

Boğa Heykeli'nin üzerinde fotoğraf çektiren Kenan Kılıç, "Bunun korunması ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz" dedi. Boğanın üzerinde olduğunun hatırlatılması üzerine Kılıç "İnsanlarda merak duygusu var. O yüzden elde olmadan biniyor insan" diye konuştu.



Süleyman Birlik ise "Boğa Kadıköy'ümüzün bir simgesi. Üzerine çıkmadan zarar vermeden fotoğraf çekilmeleri daha iyi olur. Kadıköy'ün simgesine biraz değer gösterelim. Bunu burada saklayalım uzun yıllar boyunca. Herkes açısından daha iyi olur, turistlerimiz açısından da daha iyi olur. Üstünü çıktıkları sürece zarar görür bu heykel. İnsanları uyarmamız lazım ama belli bir süre sonra da insanları uyaramıyorsunuz" şeklinde konuştu.