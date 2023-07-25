BM'den 'kutsal kitap' kararı! Uluslararası hukukun ihlali olarak tanındı

Haberin Devamı

Batı ülkelerinde Kuran-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar devam ediyor. Kuran-ı Kerim'e yönelik şiddet olaylarının en sonuncusu Danimarka'da yaşandı. İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danimarkalı Vatanseverler adlı grup üyeleri, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Türkiye ve Mısır büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Provokasyonlara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz"

AYRINTILAR GELİYOR...