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BM'den 'kutsal kitap' kararı! Uluslararası hukukun ihlali olarak tanındı

Güncelleme Tarihi:

#Birleşmiş Milletler#Kutsal Kitap#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
BMden kutsal kitap kararı Uluslararası hukukun ihlali olarak tanındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 21:11

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

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Batı ülkelerinde Kuran-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar devam ediyor. Kuran-ı Kerim'e yönelik şiddet olaylarının en sonuncusu Danimarka'da yaşandı. İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danimarkalı Vatanseverler adlı grup üyeleri, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Türkiye ve Mısır büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Provokasyonlara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz"

Gözden KaçmasınSon dakika haber Danimarkada Kuran-ı Kerime art arda çirkin saldırılarSon dakika haber! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e art arda çirkin saldırılar!Haberi görüntüle

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#Birleşmiş Milletler#Kutsal Kitap#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

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