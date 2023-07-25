Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e art arda çirkin saldırılar!

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Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar devam ediyor. İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danimarkalı Vatanseverler adlı grup üyeleri, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Türkiye ve Mısır büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Provokatörlerin çirkin saldırıları sırasında yanlarında polis olduğu ve çelik yelek giydikleri görüldü.



Danimarkalı Vatanseverler adlı grup üyelerinin son bir hafta Kur’an-ı Kerim’e yönelik 4 saldırı gerçekleştirdi. Grup, bu hafta içinde Irak Büyükelçiliği önünde iki kez Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermişti.

GRUP DAHA ÖNCE DE BENZER PROVOKATİF EYLEMLERDE BULUNMUŞTU

Aşırı sağcı grup, daha öncede Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.