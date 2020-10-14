Bize beş ay maaş vermeyin, çocuklara bilgisayar verin

TÜRKİYE NEDEN MASADA YOK?

“Azerbaycan’dan hoş haberler gelmiyor. Toprakları işgal altında olan bir devlet, mücadele veriyor. Dünyanın bütün demokratlarının bu haklı talebin yanında konumlanması gerekiyor. Ermenistan’ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor. Rusya’da masa kuruldu. Ermenistan ve Azerbaycan devlet başkanları oradaydı ama Türkiye masada yoktu. O masada neden Türkiye yok?

AĞACI YAKAN ZATEN TERÖRİSTTİR

Yerinde duran ve hareket etmeyen bir ağacı yakmak en büyük günahtır. Hele bir ormanı yakmak, oradaki canlıları yakmak... Hangi vicdan, hangi ahlak kabul eder? Efendim ‘Teröristler yaktı’. Zaten yakan teröristtir. Ormanı yakanla insanı öldüren arasında ne fark var?

Eğitimi aynı zamanda bir rant alanı olarak kullandılar. Büyük ihaleleri yandaşlara verdiler. EBA’ya geçildi. EBA’nın canlı kapasitesi bir milyon öğrenci, siz 15 milyon öğrenciyi eğitmeye kalkıyorsunuz. 7 milyon 695 bin kişi EBA’ya ulaşamadı. 3 milyon 37 bin hanede internet yok.

BİZ YAPABİLİRİZ

21. yüzyılda bilgisayarla tanışmayan çocuk mu olur? Gerekirse bize beş ay maaş vermeyin, çocuklarımıza internet ve bilgisayarı ücretsiz verin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi anket yapıyor, evde bilgisayar kullanımı en düşük ilçeler, AK Parti’nin en çok oy aldığı ilçeler. Böyle bir paradoks yaşıyoruz. Hazine kaynak ayırmazsa, bize yer göstersinler, biz bütün derslikleri yapıp, anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edeceğiz.

BAHÇELİ’YE YANIT

Kimseye parmak sallamak benim geleneğimde, ruhumda, örfümde, adetimde yoktur. Sayın Bahçeli bilsin, Iraklı Türkmenlere kim yardım yaptı biliyor musunuz? Biz yaptık ama bunun reklamını yapmadık. Suriye’deki Türkmenlere Arapça Mustafa Kemal’in Nutuk’unu gönderen biziz. Sen ne diyorsun?”

KILIÇDAROĞLU’NDAN EĞİTİM İÇİN 10 ÖNERİ

◊ Bilgisayardan KDV kaldırılmalı.

◊ İnternet, düşük gelirli ailelere ve öğretmenlere ücretsiz olmalı.

◊ İhtiyaç sahibi ailelere ve öğretmenlere ücretsiz bilgisayar verilmeli.

◊ Televizyonsuz 759 bin 493 haneye ücretsiz TV.

◊ İnternete erişemeyen 3 milyon 37 bin öğrenciye internet.

◊ Acil ihtiyaç duyulan 57 bin 340 derslik yapılmalı.

◊ Okullardaki öğretmen açığı giderilmeli, tüm öğretmenler kadrolu olmalı.

◊ Hijyen için en az 60 bin kişilik kadrolu yardımcı hizmet personeli.

◊ Dezenfektan, maske, ateş ölçüm cihazı için velilerden ücret istenmemeli.

◊ Okulda bir sağlık görevlisi ve rehber öğretmen bulunmalı.