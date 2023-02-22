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Bisiklet paralarını AFAD’a bağışlayan kardeşlere bisiklet sürprizi

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#Bitlis#AFAD#Bisiklet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 19:37

Bitlis'te Mustafa ve Musab Koçyiğit kardeşler, bisiklet almak için biriktirdiği paralarını depremzedeler için AFAD’a bağışladı. Bisiklet paralarını depremzedelere veren çocukların bu güzel davranışı karşılıksız kalmadı, kardeşlere “bisiklet” sürprizi yapıldı.

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6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan depremin yaralarını sarmak için tüm ülke seferber oldu. Bu yardım seferberliğine gelen en anlamlı katkılardan biri de Bitlisli Mustafa ve Musab Koçyiğit kardeşler'in bisiklet almak için topladıkları paraları AFAD’a bağışlamasıydı. Bisiklet paralarını depremzedelere bağışlayan çocukları sevindiren bir güzel davranış da hayırseverlerden geldi.

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Adının açıklanmasını istemeyen hayırseverler, Bitlis’te yaşayan Mustafa ve Musab Koçyiğit kardeşlere ulaşıp iki adet bisiklet alarak hediye etti.

Bisiklet paralarını AFAD’a bağışlayan kardeşlere bisiklet sürprizi


Sevinçleri gözlerinden okunan kardeşler “bisiklet almak için kumbaramızda biriktirdiğimiz paralarımızı depremden dolayı AFAD’a bağışlamıştık. Sosyal medyada paylaşılan haberimizi gören iki hayırsever amcamız bizlere ulaşıp bisiklet aldılar. Allah onlardan razı olsun ve Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım etsin” dedi.

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#Bitlis#AFAD#Bisiklet

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