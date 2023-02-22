Bisiklet paralarını AFAD’a bağışlayan kardeşlere bisiklet sürprizi

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6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan depremin yaralarını sarmak için tüm ülke seferber oldu. Bu yardım seferberliğine gelen en anlamlı katkılardan biri de Bitlisli Mustafa ve Musab Koçyiğit kardeşler'in bisiklet almak için topladıkları paraları AFAD’a bağışlamasıydı. Bisiklet paralarını depremzedelere bağışlayan çocukları sevindiren bir güzel davranış da hayırseverlerden geldi.

Adının açıklanmasını istemeyen hayırseverler, Bitlis’te yaşayan Mustafa ve Musab Koçyiğit kardeşlere ulaşıp iki adet bisiklet alarak hediye etti.