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7.6'lık deprem, drone kamerası tarafından anbean görüntülendi

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#Kahramanmaraş#Deprem#Malatya Deprem Anları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 19:21

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden 9 saat sonra meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem, o sırada kayıt yapmakta olan bir drone tarafından görüntülendi.

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6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı depremden 9 saat sonra bu kez 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş ve depremler 11 şehirde yıkıcı etkilere yol açmıştı.

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İlk depremden sonra saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremin gerçekleştiği anlarda Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir drone havada çekim yapıyordu. Sarsıntı anlarında kayıtta olan drone, deprem anlarında yerle bir olan binaları anbean görüntülendi.

İkinci depremin yıkıcı etkisi bu görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Malatya Deprem Anları

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