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Etrafındaki binalar büyük hasar aldı! Hatay'daki otel sapasağlam ayakta kaldı

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#Hatay#Otel#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 10:02

Hatay Antakya'da birçok bina yıkıldı. Tabanında tarihi mozaikler ve 30 binden fazla arkeolojik eser var olan bir otelde ise hiçbir hasar meydana gelmedi. CNN TÜRK Muhabiri Buse Deviren o otelin olduğu bölgeden aktardı.

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Tabanında tarihi mozaikler ve 30 binden fazla arkeolojik eserin olduğu bu otelde yaşanan deprem felaketinin ardından çatlak bile oluşmadı. Hatay Antakya'daki otel 66 çelik kolon üzerine yapıldı. Yaşanan depremlerin ardından otelde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçerisinde tarihi mozaiklerin olduğu otelin çevresindeki yapılar ise enkaza dönüştü.

CNN TÜRK Muhabiri Buse Deviren Hatay'daki otelin etrafındaki binaların büyük hsar aldığını belirtirken, '10 yıllık çalışmalar sonrası mozaiklerin bulunduğu kısım müze haline getirilmişti. Yaklaşık 30 bine yakın tarihi eser bulunuyor. Antakya’da tarih içerisinde birçok deprem yaşandığı için de çelik konteyner şeklinde işlendi mimari özelliği. Tamamen çelik üzerine kurulu bir otel. Eyfel Kulesi’nin iki buçuk katı çelik kullanıldığı söyleniyor. Hiçbir hasar almadı depremde. Dünyadaki tek parça mozaik de bu otelin altında. Otelin odaları kutu kutu. Sıradan bir otel değil.' ifadelerini kullandı.

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Etrafındaki binalar büyük hasar aldı Hataydaki otel sapasağlam ayakta kaldı

ANTAKYA 2. DEPREMDEN SONRA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

 Antakya kentinde ikinci depremin ardından oluşan hasar, havadan görüntülendi.

Etrafındaki binalar büyük hasar aldı Hataydaki otel sapasağlam ayakta kaldı

Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki 2. deprem pazartesi akşam meydana geldi. Depremden sonra Antakya'da da bazı hasarlı binalar yıkıldı. Hacı Rahma, Gülseren İpek Camisinin kubbesi çöktü, dört minaresinden ikisi yıkıldı. Salih Nimet Camisinin ise iki minaresi yıkıldı. Bunun yanı sıra ağır hasarlı çok sayıda binanın da yıkıldığı görüldü. 2. depremin vurduğu Antakya kent merkezi havadan görüntülendi. (Ersan SAN / İSTANBUL DHA)

Etrafındaki binalar büyük hasar aldı Hataydaki otel sapasağlam ayakta kaldı

DEPREMDE ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ HASAR GÖRMEDİ

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Kahramanmaraş merkezli deprem, Gaziantep’te, dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'nde herhangi bir hasara yol açmadı. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, “2 büyük depremin ardından herhangi bir eserimizde ve sütunlarımızda hasar yok. Belirlenen tarihte yeniden kapılarımızı açacağız’’ dedi.

Etrafındaki binalar büyük hasar aldı Hataydaki otel sapasağlam ayakta kaldı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem, aralarında Gaziantep’in de olduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 38 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgelerinde birçok tarihi alan da ya yıkıldı ya da hasar gördü.

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TEK BİR MOZAİK BİLE DÜŞMEDİ

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Gaziantep ile özdeşleşen 'Çingene Kızı' mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde ise herhangi bir hasar görülmedi. Müzedeki mozaikler, geç antik dönem kiliseleri ile erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırırken, Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler de zarar görmedi.

Etrafındaki binalar büyük hasar aldı Hataydaki otel sapasağlam ayakta kaldı

 

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#Hatay#Otel#Deprem

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